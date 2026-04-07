Desde los primeros pasos en la escuela, niñas y niños viven emociones intensas: alegría, miedo, curiosidad, sorpresa. Cada una de ellas es una oportunidad para crecer.

Educar desde las emociones es poner en palabras lo que pasa por dentro, validar lo que se siente y enseñar que todas las emociones tienen un lugar.

Un “veo que estás triste”, un “qué alegría encontrarnos” o un “te acompaño” construyen confianza y seguridad.

Porque las emociones influyen en cómo aprendemos, nos relacionamos y resolvemos conflictos. Reconocerlas es el primer paso para aprender a expresarlas.

En la escuela aprendemos a…

Nombrar lo que sentimos

Esperar y compartir

Resolver pequeños conflictos

¿Sabías que…?

Cuando nos sentimos escuchados y seguros, nuestro cerebro aprende mejor y se anima a explorar, jugar y descubrir.

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

supervisores Jornada de aprendizaje.

Realizaron el primer encuentro de Supervisores

Reafirmando que educar es un acto de amor, de responsabilidad y de construcción colectiva, se llevó a cabo la primera instancia de comunicación pedagógica por parte de la Subdirectora de Área Prof. Patricia Sendra. Se estableció trabajar de manera articulada con el objetivo de asegurar una educación de calidad, equitativa y centrada en los estudiantes.

escuela talleres Ciclo Lectivo 2026.

Iniciaron las actividades institucionales

Docentes y personal administrativo se reunieron en las escuelas para planificar estrategias que favorezcan la alfabetización, la inclusión y el acompañamiento integral de los estudiantes. Estas primeras acciones organizan el funcionamiento de la escuela, consolidando una comunidad educativa entusiasmada y comprometida para recibir a sus estudiantes y afrontar los desafíos del nuevo año.

Textos realizados por equipo de supervisoras de la Dirección de Educación Primaria.

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

escuela jardin Educación temprana.

Una etapa clave para el desarrollo

El nivel inicial es un periodo clave para el desarrollo del cerebro infantil. En estos primeros años se fortalecen conexiones neuronales que favorecen el lenguaje, la motricidad y la regulación emocional. El acompañamiento de docentes y familias crea experiencias positivas que sientan las bases del aprendizaje futuro.

También en conmemoración al 8 de marzo, recordamos a Juana Manso, educadora y escritora que defendió una educación inclusiva, sensible y transformadora, y fue impulsora del primer jardín de infantes en nuestro país. Su legado sigue vigente en cada espacio que educa desde el respeto y la igualdad.

Texto realizado por el equipo Directivo de Nivel Inicial.

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

maria elena walsh Un legado de palabras.

Mujeres que dejaron huella en la literatura infantil

En el marco del Día de la Mujer, destacamos el aporte de autoras argentinas a la literatura infantil, entre las más reconocidas se encuentran María Elena Walsh, Elsa Bornemann y Liliana Bodoc. Sus obras han acompañado la formación lectora, emocional y cultural de niñas y niños en todo el país.

Texto realizado por el equipo Directivo y supervisivo de la Dirección de Educación Privada.

NIVEL DE EDUCACIÓN ESPECIAL

aula escuela IA Iniciaron las clases.

Educación Especial ya dio comienzo al ciclo lectivo.

Las aulas volvieron a llenarse de risas, saludos, reencuentros y nuevos desafíos por descubrir. Estudiantes y docentes regresaron con energías renovadas para compartir momentos de aprendizaje, compañerismo y superación. El inicio de clases marca el comienzo de nuevas metas, proyectos y experiencias que nos acompañarán a lo largo del año.