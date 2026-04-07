    • 7 de abril de 2026 - 13:43

    Educar desde las emociones

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    Sentir, nombrar y crecer juntos

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    Desde los primeros pasos en la escuela, niñas y niños viven emociones intensas: alegría, miedo, curiosidad, sorpresa. Cada una de ellas es una oportunidad para crecer.

    Educar desde las emociones es poner en palabras lo que pasa por dentro, validar lo que se siente y enseñar que todas las emociones tienen un lugar.

    Un “veo que estás triste”, un “qué alegría encontrarnos” o un “te acompaño” construyen confianza y seguridad.

    ¿Por qué es importante?

    Porque las emociones influyen en cómo aprendemos, nos relacionamos y resolvemos conflictos. Reconocerlas es el primer paso para aprender a expresarlas.

    En la escuela aprendemos a…

    • Nombrar lo que sentimos
    • Esperar y compartir
    • Resolver pequeños conflictos

    ¿Sabías que…?

    Cuando nos sentimos escuchados y seguros, nuestro cerebro aprende mejor y se anima a explorar, jugar y descubrir.

    NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

    supervisores
    Jornada de aprendizaje.

    Jornada de aprendizaje.

    Realizaron el primer encuentro de Supervisores

    Reafirmando que educar es un acto de amor, de responsabilidad y de construcción colectiva, se llevó a cabo la primera instancia de comunicación pedagógica por parte de la Subdirectora de Área Prof. Patricia Sendra. Se estableció trabajar de manera articulada con el objetivo de asegurar una educación de calidad, equitativa y centrada en los estudiantes.

    escuela talleres
    Ciclo Lectivo 2026.

    Ciclo Lectivo 2026.

    Iniciaron las actividades institucionales

    Docentes y personal administrativo se reunieron en las escuelas para planificar estrategias que favorezcan la alfabetización, la inclusión y el acompañamiento integral de los estudiantes. Estas primeras acciones organizan el funcionamiento de la escuela, consolidando una comunidad educativa entusiasmada y comprometida para recibir a sus estudiantes y afrontar los desafíos del nuevo año.

    • Textos realizados por equipo de supervisoras de la Dirección de Educación Primaria.

    NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

    escuela jardin
    Educación temprana.

    Educación temprana.

    Una etapa clave para el desarrollo

    El nivel inicial es un periodo clave para el desarrollo del cerebro infantil. En estos primeros años se fortalecen conexiones neuronales que favorecen el lenguaje, la motricidad y la regulación emocional. El acompañamiento de docentes y familias crea experiencias positivas que sientan las bases del aprendizaje futuro.

    También en conmemoración al 8 de marzo, recordamos a Juana Manso, educadora y escritora que defendió una educación inclusiva, sensible y transformadora, y fue impulsora del primer jardín de infantes en nuestro país. Su legado sigue vigente en cada espacio que educa desde el respeto y la igualdad.

    • Texto realizado por el equipo Directivo de Nivel Inicial.

    NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

    maria elena walsh
    Un legado de palabras.

    Un legado de palabras.

    Mujeres que dejaron huella en la literatura infantil

    En el marco del Día de la Mujer, destacamos el aporte de autoras argentinas a la literatura infantil, entre las más reconocidas se encuentran María Elena Walsh, Elsa Bornemann y Liliana Bodoc. Sus obras han acompañado la formación lectora, emocional y cultural de niñas y niños en todo el país.

    • Texto realizado por el equipo Directivo y supervisivo de la Dirección de Educación Privada.

    NIVEL DE EDUCACIÓN ESPECIAL

    aula escuela IA
    Iniciaron las clases.

    Iniciaron las clases.

    Educación Especial ya dio comienzo al ciclo lectivo.

    Las aulas volvieron a llenarse de risas, saludos, reencuentros y nuevos desafíos por descubrir. Estudiantes y docentes regresaron con energías renovadas para compartir momentos de aprendizaje, compañerismo y superación. El inicio de clases marca el comienzo de nuevas metas, proyectos y experiencias que nos acompañarán a lo largo del año.

    • Texto realizado por el equipo de supervisión de la Dirección de Educación Especial.
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