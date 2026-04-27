Escuelas en acción

Las escuelas son espacios donde todos los días pasan cosas increíbles: se aprende, se crea, se investiga y se trabaja en equipo. Aprender no es solo leer o escribir, también es hacer, experimentar y compartir con otros.

En muchas escuelas, chicos y chicas participan en proyectos donde cultivan, investigan, actúan, crean libros o brindan servicios a su comunidad. Así desarrollan habilidades, ganan confianza y descubren todo lo que son capaces de hacer.

Cada experiencia es una oportunidad para crecer, equivocarse, volver a intentar y seguir aprendiendo.

Pensá en algo que te guste hacer (dibujar, cocinar, armar, escribir). Elegí una actividad y realizala en casa o en la escuela. Contale a alguien qué hiciste y cómo lo aprendiste. Si podés, sacá un dibujo o escribí sobre tu experiencia.

Desafío:

¿Te animás a aprender algo nuevo esta semana y compartirlo con los demás?

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

jinz 56 jardin

¡Un valle lleno de aventuras!

¿Sabías que en Valle Fértil los jardines del JINZ N° 56 aprenden rodeados de naturaleza? El jardín El Cardoncito (Esc. Dra. Julieta Lanteri), Caminitos de Colores (Esc. República del Brasil), Gotitas de Amor (Esc. María E. Vidart de Maurín), Nubes Mágicas (Esc. Bethsabé Pelliza de Espinosa), Estrellitas de Colores*(Esc. Sargento Cabral) e Ilusiones (Esc. Carlos H. Medina Suárez) exploran cerros, ríos y tradiciones. Cada rincón tiene algo especial para descubrir y aprender.

¿Sabías que en Valle Fértil hay dinosaurios? En el Parque Provincial Ischigualasto, allí, hace muchísimos años, vivieron algunos de los primeros dinosaurios del mundo. Hoy, los científicos encontraron huesos y huellas convertidos en piedra, llamados fósiles. Gracias a esos fósiles, podemos saber cómo eran y cómo vivían los dinosaurios. ¡Es como descubrir un mundo muy, muy antiguo!

Texto realizado por JINZ N°56 de Valle Fértil.

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

huerta cuyito

¡De la huerta a la mesa!

En la Escuela Dr. Bernardo Houssay, en Angaco, los chicos aprenden trabajando con la tierra. En la huerta, el invernadero y el parral cultivan frutas que luego transforman en dulces, jaleas y pan de membrillo.

¿Lo más genial? También venden lo que producen para ayudar a la escuela. Así aprenden y comparten con la comunidad. ¿Te gustaría cosechar tus propios alimentos?

aves cuyito disfraces

¡Aprender jugando es más divertido!

En la Escuela Ricardo Güiraldes, en Tudcum, los chicos de 1°, 2° y 3° grado participaron de actividades súper divertidas. Los de 1°, junto a su seño Mayra Lonzayes, crearon un “animalario” y hasta bailaron como flamencos.

¿Sabés qué? A través del juego, aprendieron a leer mejor y a comprender lo que leen. ¿Te animás a aprender jugando vos también?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

colegio el transito2026

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¡Una torta con 125 velitas!

¿Te imaginás soplar 125 velitas? En el Colegio El Tránsito de Nuestra Señora vivieron una fiesta muy especial: ¡cumplieron 125 años!

Hace mucho tiempo, incluso después del terremoto de 1944, la escuela abrió sus puertas para recibir a muchos chicos que lo necesitaban.

Hoy siguen enseñando con amor. Hubo torta, música y mucha alegría. ¿Cómo te gusta celebrar los cumpleaños?

Texto realizado por la Supervisora Miriam Graciela Baron en conjunto con el equipo directivo María Celina Savall.

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Cuyito N°15

¡Un lavadero con grandes sueños!

En el departamento San Martín, estudiantes de la Escuela Especial Crucero A.R.A. Belgrano llevan adelante un proyecto increíble: ¡un lavadero de autos!

Allí aprenden a trabajar en equipo, atender a las personas y ser responsables. Con esfuerzo y muchas ganas, brindan un servicio a la comunidad desde 2022.

¿Lo mejor? Demuestran que todos pueden aprender, trabajar y cumplir sus sueños. ¿Te animás a visitarlos?