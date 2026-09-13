¡Feliz día! 11 de septiembre – Día del Maestro

Agregar Diario de Cuyo en

Cada 11 de septiembre celebramos en Argentina el Día del Maestro, una fecha dedicada a reconocer a quienes todos los días enseñan, acompañan y ayudan a descubrir nuevos caminos a través de la educación.

La fecha recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, quien nació en San Juan el 15 de febrero de 1811 y tuvo una vida muy ligada a la educación.

Domingo Faustino Sarmiento fue maestro, escritor, periodista y presidente de la Argentina. Desde muy joven consideró que la educación era fundamental para el crecimiento de las personas y de la sociedad.

Trabajó para crear escuelas y promover la educación pública en distintos lugares del país.

Por su importante labor educativa, cada 11 de septiembre recordamos su figura y celebramos a todos los docentes. Porque enseñar también es ayudar a que otros puedan crecer, imaginar y cumplir sus sueños.

¿Sabías que Sarmiento aprendió a leer cuando era muy pequeño?

A los 4 años, su papá y su tío le enseñaron a leer. ¡Y desde entonces los libros fueron grandes compañeros en su vida!

¡ACTIVIDADES PARA CELEBRAR!

MI MAESTRO/A ES…

Pensamos en esa persona que nos enseña todos los días.

Completamos:

Mi maestro/a se llama: ______________________

Lo que más me gusta de sus clases es: ______________________

Algo que aprendí con él/ella: ______________________

Quiero agradecerle por: ______________________

Después, podemos hacer un dibujo de nuestra maestra on profe.

UNA CARTA CON MUCHO CARIÑO

¡Hoy somos escritores!

Escribimos una pequeña carta para nuestro docente.

Podemos comenzar así:

“Querido/a maestro/a:

Quiero decirte que…”

La carta puede estar acompañada por un dibujo, corazones, flores, lápices o todo aquello que quieran agregar.

Una palabra también puede ser un hermoso regalo.

¿QUÉ LLEVA UN MAESTRO EN SU MOCHILA?

Imaginemos que tenemos la mochila de un maestro.

¿Qué cosas encontramos adentro?

Un libro

Lápices

Cuadernos

Juegos

Ideas

Paciencia

Sonrisas

Imaginación

Ahora inventamos:

¿Qué objeto mágico tendría la mochila de mi maestro/a?

Dibujalo y explicá para qué serviría.

EL AULA DE MIS SUEÑOS

Si pudieras construir una escuela completamente nueva…

¿Cómo sería?

Dibujá el aula de tus sueños.

Podés agregar:

Un patio enorme.

Una biblioteca gigante.

Un rincón de arte.

Un laboratorio.

Una huerta.

Un espacio para jugar.

¡O cualquier cosa que puedas imaginar!

Después, escribí:

“En mi escuela ideal nunca faltaría…”

“GRACIAS POR ENSEÑARME…”

Cada estudiante escribe una frase para su docente:

“Gracias por enseñarme __________________________.”

Luego pueden decorar la frase y armar entre todos un gran mural:

GRACIAS, MAESTROS

Con todos los mensajes, dibujos y palabras de los estudiantes podemos crear un “Mural de los pequeños grandes aprendizajes”.

Porque cada maestro deja algo más que conocimientos:

deja recuerdos,

ayuda a crecer,

despierta curiosidad

y abre puertas hacia nuevos caminos.

¡FELIZ DÍA DEL MAESTRO!