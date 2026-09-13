¡Feliz día! 11 de septiembre – Día del Maestro

Cada 11 de septiembre celebramos en Argentina el Día del Maestro, una fecha dedicada a reconocer a quienes todos los días enseñan, acompañan y ayudan a descubrir nuevos caminos a través de la educación.
Cada 11 de septiembre celebramos en Argentina el Día del Maestro, una fecha dedicada a reconocer a quienes todos los días enseñan, acompañan y ayudan a descubrir nuevos caminos a través de la educación.
La fecha recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, quien nació en San Juan el 15 de febrero de 1811 y tuvo una vida muy ligada a la educación.
Domingo Faustino Sarmiento fue maestro, escritor, periodista y presidente de la Argentina. Desde muy joven consideró que la educación era fundamental para el crecimiento de las personas y de la sociedad.
Trabajó para crear escuelas y promover la educación pública en distintos lugares del país.
Por su importante labor educativa, cada 11 de septiembre recordamos su figura y celebramos a todos los docentes. Porque enseñar también es ayudar a que otros puedan crecer, imaginar y cumplir sus sueños.
¿Sabías que Sarmiento aprendió a leer cuando era muy pequeño?
A los 4 años, su papá y su tío le enseñaron a leer. ¡Y desde entonces los libros fueron grandes compañeros en su vida!
¡ACTIVIDADES PARA CELEBRAR!
Pensamos en esa persona que nos enseña todos los días.
Completamos:
Mi maestro/a se llama: ______________________
Lo que más me gusta de sus clases es: ______________________
Algo que aprendí con él/ella: ______________________
Quiero agradecerle por: ______________________
Después, podemos hacer un dibujo de nuestra maestra on profe.
¡Hoy somos escritores!
Escribimos una pequeña carta para nuestro docente.
Podemos comenzar así:
“Querido/a maestro/a:
Quiero decirte que…”
La carta puede estar acompañada por un dibujo, corazones, flores, lápices o todo aquello que quieran agregar.
Una palabra también puede ser un hermoso regalo.
Imaginemos que tenemos la mochila de un maestro.
¿Qué cosas encontramos adentro?
Ahora inventamos:
¿Qué objeto mágico tendría la mochila de mi maestro/a?
Dibujalo y explicá para qué serviría.
Si pudieras construir una escuela completamente nueva…
¿Cómo sería?
Dibujá el aula de tus sueños.
Podés agregar:
¡O cualquier cosa que puedas imaginar!
Después, escribí:
“En mi escuela ideal nunca faltaría…”
Cada estudiante escribe una frase para su docente:
“Gracias por enseñarme __________________________.”
Luego pueden decorar la frase y armar entre todos un gran mural:
GRACIAS, MAESTROS
Con todos los mensajes, dibujos y palabras de los estudiantes podemos crear un “Mural de los pequeños grandes aprendizajes”.
Porque cada maestro deja algo más que conocimientos:
deja recuerdos,
ayuda a crecer,
despierta curiosidad
y abre puertas hacia nuevos caminos.
¡FELIZ DÍA DEL MAESTRO!