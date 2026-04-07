Inicio de clases y natalicio de Domingo Faustino Sarmiento

El 15 de febrero nació Sarmiento, quien creía que la educación pública, gratuita y común era la base para construir un país mejor. Para él, la escuela no era solo un edificio, sino un proyecto de nación, igualdad y democracia. Decía que “educar al soberano” era garantizar la libertad y el progreso.

Lugar: San Juan

¿Quién fue? Maestro, escritor, presidente y gran defensor de la educación.

Lo recordamos como: El “Padre del Aula”.

¿Sabías que?

Sarmiento abrió su primera escuela a los 15 años en San Francisco del Monte de Oro.

Desde muy joven mostró su pasión por aprender y enseñar.

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PRIMARIA COMÚN:

Inicio del ciclo lectivo 2026

Vuelta al aula

¡Mañana lunes 2 de marzo comienzan las clases! La vuelta a las aulas representa una instancia clave para la organización institucional y familiar, además marca el comienzo de nuevos aprendizajes, reencuentros y propuestas pedagógicas para los estudiantes.

Lineamientos para el trabajo en el grado Lineamientos para el trabajo en el grado.

Escuelas refuerzan normas de convivencia

Con el inicio de clases, debemos recordar la importancia de las normas de convivencia. El respeto, el cuidado de los espacios y resolver conflictos forman parte de los acuerdos que hay que cumplir en la vida escolar para garantizar un clima adecuado para el aprendizaje.

Textos realizados por Amelia Agüero, Supervisora Zona X de Educación Primaria

INICIAL COMÚN:

descubrir jugar aprender Descubrir, jugar y aprender desde el comienzo.

Primeros pasos en la escuela

El inicio del Nivel Inicial es un momento lleno de emociones: curiosidad y entusiasmo se entremezclan con algunos miedos. Acompañar a los más pequeños en estos primeros días es clave para que se sientan seguros. El juego, los dibujos y los cuentos son grandes aliados para que puedan expresar lo que sienten.

Además de mochilas y útiles, los chicos llevan a la escuela valores aprendidos en casa, como el respeto, la empatía y la responsabilidad. Cuando familia y escuela trabajan juntas, el comienzo escolar se convierte en una experiencia positiva y llena de confianza.

mirar los pequeños Atender a los más pequeños.

Recomendaciones ante el inicio del ciclo lectivo

Sabemos que el comienzo de clases, sobre todo en Nivel Inicial, implica un proceso de adaptación tanto para los niños como para sus familias. Por eso es importante transmitir seguridad y confianza, respetar los tiempos de cada niño y sostener rutinas simples. Recomendamos las despedidas breves, el diálogo cotidiano y la comunicación con la escuela ayudan a que este nuevo paso se viva con tranquilidad, fortaleciendo el vínculo y el bienestar emocional.

Textos realizados por Inés Alaniz, Supervisora Zona IV de Educación Inicial

ESPECIAL:

aula san juan IA El rol de la familia en la trayectoria escolar.

Acompañamiento y vínculo institucional

La familia cumple un rol central en el inicio del recorrido escolar. Palabras de aliento, una sonrisa o el interés por lo que pasa en la escuela ayudan a que los chicos se sientan seguros.

El acompañamiento cotidiano y la comunicación con la escuela fortalecen el proceso educativo y favorecen la continuidad pedagógica.

Textos realizados por Verónica Bitran, Supervisora Zona III de Educación Especial

PRIVADA:

propuesta clases Una propuesta para empezar las clases.

Vacaciones que se guardan en el corazón

Para comenzar el año, los colegios privados invitan a los chicos a realizar la actividad “Búsqueda de los Tesoros de tus Vacaciones”. En familia, podrán recordar momentos especiales del receso a través de dibujos, fotos y pequeños escritos. Cada recuerdo se convierte en un tesoro para guardar y luego compartir en la escuela, fortaleciendo la expresión, la imaginación y los vínculos afectivos.