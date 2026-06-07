¡Jugar nos une!

Jugar es una de las maneras más lindas de compartir tiempo con otros. A través de los juegos aprendemos a respetar reglas, trabajar en equipo, imaginar y divertirnos.

Algunos juegos vienen desde hace muchísimos años y fueron pasando de generación en generación. Otros nacen de la creatividad y de las ganas de inventar algo nuevo.

Lo importante no es tener la última tecnología, sino disfrutar, moverse y crear momentos inolvidables con amigos y familia.

Desafío: ¿Te animás a crear tu propio juego usando objetos que tengas en casa?

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

¡Inventá una aventura fantástica!

La imaginación puede transformar cualquier objeto en algo increíble. Una caja puede ser un cohete, una manta puede convertirse en una cueva secreta y unas sillas pueden formar un castillo.

Inventar ayuda a explorar ideas, resolver desafíos y crear mundos llenos de magia y diversión.

¿Qué aventura inventarías vos con tus juguetes o materiales favoritos?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Los juegos tradicionales siguen vivos!

¿Sabías que muchos juegos que conocemos hoy también eran los favoritos de nuestros abuelos y papás?

Antes, los chicos se reunían en las plazas, veredas y patios para jugar durante horas. Como no había celulares ni tablets, inventaban juegos y hasta construían sus propios juguetes.

Algunos juegos tradicionales son la rayuela, el trompo, las bolitas, el barrilete, el elástico, la pelota prisionera, el gallito ciego y el huevo podrido.

Además de divertirnos, estos juegos ayudan a compartir, mover el cuerpo y usar la creatividad.

¿Cuál de todos estos juegos te gustaría aprender?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

¡Ideas que se convierten en grandes proyectos!

Cada idea puede transformarse en algo increíble cuando usamos nuestra creatividad. Dibujar, construir, escribir historias o inventar juegos ayuda a desarrollar la imaginación y descubrir nuevas habilidades.

En la escuela, crear también significa animarse a probar, equivocarse y volver a intentar hasta lograr algo único.

¿Qué te gustaría inventar si pudieras crear cualquier cosa?

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

¡Una aventura junto a Pipino!

En la E.E.E. Dra. Carolina Tobar García, los pequeños del Nivel Inicial recordaron a los héroes de Malvinas a través del cuento “Pipino el pingüino, el monstruo y las Islas Malvinas”.

Junto a sus familias realizaron un recorrido lleno de desafíos, atravesando postas de mar, montañas y desierto para ayudar a Pipino y encontrar a sus amigos.

Durante esta experiencia aprendieron sobre la amistad, el trabajo en equipo y el valor de nuestros héroes, compartiendo una jornada llena de emoción y diversión.