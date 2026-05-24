¡Mayo nos une!

Cada 25 de Mayo recordamos un momento muy importante de nuestra historia: cuando un grupo de personas comenzó a soñar con un país más libre y con nuevas oportunidades para todos.

Pero Mayo no es solo una fecha para recordar. También es una oportunidad para compartir en la escuela, aprender sobre nuestras tradiciones y celebrar juntos aquello que nos identifica como argentinos.

Con música, juegos, comidas típicas, danzas y actos escolares, las escuelas llenan de celeste y blanco cada rincón para mantener viva nuestra historia.

Desafío: ¿Te animás a aprender una canción o juego tradicional de la época colonial?

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

¡Aprender con música es más divertido!

En el Nivel Inicial, la música se transforma en una gran compañera para aprender y descubrir palabras nuevas.

A través de canciones, ritmos y juegos musicales, los chicos desarrollan la escucha, la memoria y el lenguaje mientras se divierten cantando y moviéndose.

Cada melodía ayuda a conocer sonidos, expresar emociones y compartir momentos con otros compañeros.

¿Cuál es tu canción favorita para cantar en el jardín?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Curiosidades de Mayo!

¿Sabías que en 1810 las personas se vestían muy diferente? Las damas usaban enormes peinetones y abanicos, ¡y hasta podían comunicarse con ellos en secreto! Los caballeros llevaban galeras y ponchos.

En las calles se escuchaban pregones de vendedores que ofrecían empanadas, mazamorra, pastelitos y chocolate caliente.

Además, el Cabildo no era igual al que conocemos hoy: tenía más arcos y estaba frente a la antigua Plaza de la Victoria, donde había mercado y muchísima actividad.

Y hay una curiosidad más… al virrey Cisneros le gustaban mucho los juegos de cartas, especialmente uno parecido al truco actual. Aunque en algunos dibujos aparece jugando al ajedrez, un juego considerado muy elegante para la época.

¿Qué curiosidad te sorprendió más de la Semana de Mayo?

¡Las escuelas celebraron el Día de la Patria!

Con mucha alegría, las escuelas primarias celebraron el 25 de Mayo realizando actos, talleres y proyectos especiales junto a las familias.

Los patios se llenaron de celeste y blanco, con personajes de la época colonial, vendedores ambulantes, danzas tradicionales, poesías y canciones patrias.

También hubo sopaipillas, pastelitos y juegos tradicionales para compartir entre todos.

Estas actividades ayudaron a recordar la importancia de la Revolución de Mayo y fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso ciudadano.

¿Qué es lo que más te gusta de los actos escolares patrios?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

¡Aprender creando!

Aprender también significa imaginar, construir y experimentar. Cuando creamos algo con nuestras manos o nuestras ideas, descubrimos nuevas maneras de pensar y resolver desafíos.

En las escuelas, muchos chicos aprenden realizando proyectos artísticos, juegos, maquetas, cuentos o experiencias grupales donde la creatividad es protagonista.

Cada creación es única, porque refleja la imaginación y el esfuerzo de quien la realiza.

¿Qué te gusta crear cuando estás en la escuela?

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

¡El juego loco de números y colores!

En la EEE Abejitas de Santa Rita – Anexo Huaco, los estudiantes aprendieron jugando con números y colores a través de una divertida actividad grupal.

Cada jugador recibe cartas y debe observar atentamente para colocar una del mismo color o número. Si no tiene una carta válida, deberá robar otra del mazo.

Mientras juegan, practican la atención, el reconocimiento de números, los colores y el trabajo en equipo.

Lo más importante es que aprender jugando hace que cada desafío sea mucho más divertido.