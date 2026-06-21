¡Nuestra bandera nos une!

La bandera es mucho más que una tela con colores. Representa nuestra historia, nuestros sueños y todo lo que compartimos como argentinos.
Cada 20 de junio recordamos a Manuel Belgrano, el creador de la bandera argentina.
La bandera es mucho más que una tela con colores. Representa nuestra historia, nuestros sueños y todo lo que compartimos como argentinos.
Cuando la vemos flamear, recordamos valores importantes como el respeto, la unión, la solidaridad y el amor por nuestra patria.
¿Sabías que la bandera fue izada por primera vez hace más de 200 años? Desde entonces acompaña a los argentinos en momentos importantes de nuestra historia.
¡La bandera abraza a nuestra nación!
Los niños y niñas del Nivel Inicial aprendieron sobre la importancia de la bandera argentina, uno de los símbolos más queridos de nuestro país.
A través de canciones, juegos y rondas, descubrieron que sus colores celeste y blanco representan la unión y la identidad de todos los argentinos. Cada experiencia fue una oportunidad para aprender a respetar nuestros símbolos patrios y sentir orgullo por nuestra historia.
¡Curiosidades de nuestra bandera!
¿Sabías que Manuel Belgrano creó la bandera en 1812 y la izó por primera vez a orillas del río Paraná?
También fue abogado, periodista y un gran defensor de la educación.
La bandera argentina es conocida como "la albiceleste" por sus colores celeste y blanco. En su centro luce el Sol de Mayo, un símbolo que representa la libertad y el nacimiento de nuestra patria.
Además, estudiantes, docentes y familias participaron de una emotiva jornada en la Plaza "Ciudad del Sol", compartiendo actividades para homenajear a nuestra bandera.
¡Los símbolos patrios nos representan!
La bandera argentina nos recuerda que formamos parte de una gran comunidad.
En la escuela aprendemos a respetarla, conocer su historia y valorar el esfuerzo de quienes trabajaron para construir nuestro país. Cada acto escolar, cada canción y cada homenaje son oportunidades para fortalecer el compromiso, el respeto y el sentido de pertenencia.