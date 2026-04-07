Pequeños exploradores

Cuando leés un cuento, tu cerebro trabaja mucho. Imagina lugares, personajes y situaciones, ¡como si estuvieras viendo una película dentro de tu cabeza!

Hoy en la escuela o en tu casa observá algo con mucha atención.

Puede ser un árbol, un insecto, una mascota o un objeto.

Después preguntate:

¿De qué color es?

¿Qué forma tiene?

¿Para qué sirve?

Pregunta para conversar

¿Qué fue lo más interesante que aprendiste esta semana en la escuela?

“Un pequeño explorador siempre hace preguntas.” “Un pequeño explorador siempre hace preguntas.”

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ESCUELA JORGE NEWBERY

¿Sabías quién fue Jorge Newbery?

En la escuela que lleva su nombre están recordando su nacimiento con un proyecto especial. Con la ayuda de sus profes, Florencia Alcarce y Ricardo Ibazeta, chicos de Inicial, Primaria y Ciclo Básico investigan su vida con cuentos, biografías, representaciones y concursos.

JARDIN CUENTOS LEER

¿Te imaginás empezar la mañana leyendo en voz alta con tus compañeros?

Eso pasa en la Escuela Dra. Julieta Lanteri, en la localidad de La Majadita. Allí, los chicos de Primer Ciclo participan del Plan Comprendo y Aprendo 2025.

Cada día leen cuentos, conversan sobre lo que entendieron e inventan nuevas historias. También dibujan personajes, cambian finales y comparten lo que escriben. Así, paso a paso, descubren que leer y escribir puede ser una verdadera aventura.

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

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Leer cuentos en familia

Cuando un adulto y un niño leen juntos, las palabras se convierten en aventuras, risas y sueños. Los cuentos ayudan a imaginar, aprender palabras nuevas y hablar sobre lo que sentimos. Mientras leen pueden preguntarse: ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo se siente el personaje? Así, además de leer, comparten un momento especial.

Desafío de la semana: elegí un cuento en casa y contá cuál fue tu parte favorita.

VIAJE MÁGICO HACIA LAS ESTRELLAS

VIAJE MÁGICO HACIA LAS ESTRELLAS1

Un viaje mágico hacia las estrellas

En la ENI N°47 San José Gabriel del Rosario Brochero, los chicos de 5 años comenzaron una aventura espacial y fueron astronautas por un día. Con sus seños, Rocío Rodríguez y Cintia Ruiz, construyeron cascos, inventaron planetas y crearon galaxias con brillantina.

Mientras jugaban, también aprendieron algo sorprendente: ¡las estrellas son soles muy lejanos! Así, entre juegos y preguntas, descubrieron que el universo es tan grande como su curiosidad.

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

Convivir en la escuela

El colegio es un lugar para aprender… ¡y también para convivir! Cada día compartís el aula con compañeros y docentes, por eso es importante escucharse, respetar turnos y tratar bien a los demás.

A veces podemos pensar distinto, pero hablar con respeto ayuda a resolver los problemas. Cuando nos cuidamos entre todos, la escuela se vuelve un lugar más alegre, donde aprender y jugar juntos es mucho mejor.

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

PANTALLAS

Aprender a usar las pantallas

Las pantallas están en muchos lugares: en la tele, la compu o el celular. Pero ¿sabías que también hay que aprender a usarlas bien?

En casa y en la escuela, los adultos pueden ayudarte a elegir qué mirar, cuánto tiempo usar las pantallas y cuándo apagarlas para jugar, leer o descansar. Usadas con cuidado, las pantallas pueden enseñar cosas nuevas. ¡El secreto es aprender a usarlas con equilibrio!