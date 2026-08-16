Hoy 9 de agosto conmemoramos el Día de la Educación Especial. A partir del 10 de agosto dará comienzo la Semana de la Educación Especial, durante la cual se desarrollarán diversas actividades destinadas a visibilizar, compartir y fortalecer el valor de la inclusión. En nuestra provincia contamos con 28 escuelas estatales, 4 anexos y 12 instituciones privadas, que diariamente acompañan las trayectorias educativas de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo el respeto por la diversidad y la igualdad de oportunidades