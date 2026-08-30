¡Todos a bordo! Celebramos el Día del Ferrocarril

Cada 30 de agosto se conmemora en Argentina el Día del Ferrocarril , una fecha que nos invita a recordar la importancia que tuvieron los trenes para unir ciudades, transportar personas y productos y acompañar el crecimiento de nuestro país.

¿Se imaginan viajar en un tren construido por ustedes?

Con materiales reciclados como cajas de cartón, tubos de papel, tapitas y papeles de colores, los estudiantes pueden crear su propio tren .

Al finalizar, pueden unir todos los vagones y armar un gran tren colectivo del aula .

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

¡Pequeños científicos en acción!

En el jardín, los niños se convirtieron en pequeños científicos y exploraron el mundo a través de preguntas y experimentos.

Observaron qué objetos flotan y cuáles se hunden, mezclaron colores y descubrieron qué sucede cuando cambiamos algunos materiales. Porque hacer preguntas, probar y descubrir también es aprender.

¿Qué experimento te gustaría hacer?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡A prepararse para entrar al País de las Maravillas!

¿Qué pasaría si un libro pudiera convertirse en una aventura para todo el año?

Los estudiantes de 5.º grado se animaron a seguir a Alicia por un mundo lleno de personajes sorprendentes, preguntas, enigmas y situaciones que desafían la lógica.

A través del proyecto “Tejiendo lecturas en el País de las Maravillas”, los chicos se sumergieron en Alicia en el país de las maravillas. Los estudiantes conversaron sobre lo que sucedía en la historia, compartieron sus interpretaciones, escribieron sus propias producciones y se animaron a jugar con las palabras y con las posibilidades de la imaginación.

¡Una entrevista muy especial!

¿Alguna vez imaginaste poder entrevistar a un actor de una película?

Los estudiantes de 6.º grado descubrieron que aprender a hacer buenas preguntas puede abrir la puerta a experiencias increíbles. En el área de Lengua trabajaron sobre la entrevista: conocieron sus características, identificaron los roles de entrevistador y entrevistado y aprendieron a formular preguntas claras y pertinentes.

Después llegó el momento de ponerse en acción. Los chicos realizaron entrevistas entre compañeros, alternando los roles y practicando algo fundamental: escuchar atentamente al otro.

Si pudieras entrevistar a una persona que admirás, ¿qué sería lo primero que le preguntarías?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

¡Una escuela llena de inventores!

Los estudiantes participaron de una jornada de inventos y desafíos, donde imaginaron soluciones para pequeños problemas de la vida cotidiana.

Con materiales simples, construyeron prototipos, probaron sus ideas y descubrieron que equivocarse también forma parte del proceso de crear.

Cada invento comenzó con una pregunta y una gran idea.

Si pudieras inventar algo para tu escuela, ¿qué sería?

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

¡CADA DIFERENCIA ILUMINA!

Bajo el lema “Cada diferencia ilumina, cada capacidad transforma”, las escuelas de Educación Especial cerraron una semana llena de emoción en el Paseo Las Palmeras.

Los estudiantes compartieron sus trabajos, producciones de talleres, bailes y expresiones artísticas junto a toda la comunidad. Una verdadera fiesta para celebrar las capacidades, derribar barreras y recordar que todos podemos ser protagonistas.

¿Qué talento te gustaría compartir con los demás?