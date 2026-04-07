Un viaje mágico hacia las estrellas

¡Convertirte en astronauta y descubrí los secretos del universo!
¿Alguna vez miraste el cielo nocturno y te preguntaste cómo atrapar una estrella? Imagina que sos un pequeño explorador de un jardín, listo para despegar hacia lo desconocido. Sentí la emoción de construir tu propio casco con cartapesta y preparar tu mochila espacial para visitar la nave "Discoverer". En este viaje pensado por las docentes Rocío Rodríguez y Cintia Ruíz, podés ver cómo la Tierra gira lentamente alrededor del Sol creando maquetas y descubrir por qué el cielo cambia de color cuando llega la noche. Podés crear planetas imaginarios con formas únicas y guardar una galaxia entera de brillantina dentro de un frasco mágico. Entre juegos, risas y muchas preguntas, vas a comprender que el universo es tan grande como tu curiosidad. ¡Ponete tu traje, ajustá tus sueños y prepárate para acompañar en esta aventura estelar a las salas de 5 años donde los estudiantes de nuestra ENI N°47 SAN JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO son sus protagonistas!
¡Sí! Son como nuestro Sol, pero están tan, tan lejos que las vemos como puntitos de luz que titilan porque su luz viaja muchísimos años por el espacio oscuro para saludarnos.
Nuestra Bitácora de vuelo en las salas de 5
Todo lo hicimos posible con las Seños...
Exploración científica: Fuimos testigos de cómo gira la Tierra, leímos cuentos de vacas astronautas y estrellas, e hicimos fichas de planetas inventados por nosotros.
Misión espacial: Diseñamos y armamos nuestro propio traje de astronauta con una mochila especial para iniciar el viaje al espacio.
Arte y juego: Creamos una galaxia mágica en un frasco, pintamos constelaciones brillantes, hicimos nuestro casco de cartapesta y jugamos a viajar por planetas desconocidos buscando tesoros extraños.
Finalizamos en el gran festival de estrellas y astronautas: Fuimos estrellas y grandes astronautas en el universo de nuestro jardín y juntos compartimos un baile espectacular para celebrar este viaje fantástico.