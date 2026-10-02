Cuyo Construye: mirá y descargá la nueva edición, con eje en las tendencias de pintura y preparación ante el clima

El suplemento especial conjunto de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, Cuyo Construye analiza los costos actualizados de remodelación, el impacto del fenómeno de El Niño en la protección de techos y las tecnologías para la gestión eficiente del personal en obra.

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Una nueva edición del suplemento especial Cuyo Construye llegó a las manos de los lectores de San Juan y Mendoza para brindar una mirada detallada sobre las principales variables que impactan en la industria de la edificación, el mercado inmobiliario y la mantenimiento del hogar en la región. En esta oportunidad, la publicación reúne análisis de costos, propuestas arquitectónicas a gran escala y consejos de profesionales para afrontar las particularidades climáticas de la temporada.

Renovación de viviendas: precios, tonos de temporada y errores frecuentes Pintar una vivienda en Cuyo requiere definir materiales, terminaciones y presupuestos que fluctúan según la complejidad del trabajo. En la región, el costo por metro cuadrado para trabajos básicos de pintura oscila entre $8.000 y $15.000, mientras que intervenciones de mayor complejidad como el empastado completo pueden situarse entre $18.000 y $25.000 con materiales y mano de obra incluidos. En cuanto a las tendencias estéticas para 2026, ganan protagonismo los tonos cálidos, naturales y neutros como el beige, terracota, ceniza y colores tierra, conviviendo con la alta demanda de látex satinado para interiores por su terminación lavable y de los revestimientos acrílicos o elastoméricos para proteger fachadas exteriores.

Desarrollo urbano a gran escala y la transformación del perfil sanjuanino En el plano de los grandes proyectos inmobiliarios, destaca la consolidación del Complejo Catamarán en la provincia de San Juan, un megadesarrollo liderado por Goldstein Construcciones que contempla la urbanización integral de dos manzanas completas a minutos del centro. El masterplan prevé más de 50.000 metros cuadrados construidos distribuidos en siete etapas, integrando torres residenciales con amenities de alta gama, un parque central unificado de 7.000 metros cuadrados y un paseo comercial perimetral pensado para integrarse con la comunidad peatonal.

Prevención ante las lluvias y protección de cubiertas Ante el pronóstico de precipitaciones superiores a los valores normales debido a la influencia del fenómeno de El Niño en la región de Cuyo, la publicación aborda los aspectos fundamentales para acondicionar techos, canaletas y desagües. Los especialistas sugieren revisar minuciosamente las pendientes y solucionar grietas o desprendimientos en impermeabilizaciones previas antes de aplicar un nuevo producto. En el mercado regional, el costo de impermeabilización con membrana asfáltica o líquida varía según el estado de la cubierta, demandando inversiones de referencia que van desde los $800.000 hasta montos de entre $1,5 y $3 millones para una superficie promedio de 100 metros cuadrados.

Tecnología y digitalización para reducir sobrecostos laborales Finalmente, el suplemento analiza cómo la innovación tecnológica busca resolver la ineficiencia y los elevados costos de la mano de obra en las empresas constructoras. A través de la plataforma mendocina Track, desarrollada por el grupo COEF, las empresas pueden digitalizar legajos, tomar asistencia, realizar capacitaciones breves vía comunicación móvil y controlar retrabajos y ausentismos, logrando optimizar procesos y transparentar la gestión del personal en cada obra.