La construcción repuntó en agosto, aunque persiste la baja interanual

Luego de transitar un mes de julio fuertemente negativo, los sectores productivos mostraron señales de alivio en agosto. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad manufacturera registró un repunte mensual desestacionalizado del 1,9%, mientras que la construcción avanzó un 0,4% frente al período previo.

Otra vez cayó la industria: cuáles fueron los sectores más golpeados en agosto

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De este modo, ambos sectores lograron cortar la racha bajista de julio, mes en el que el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero se había derrumbado un 5,1% y el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) había retrocedido un 4,4%.

A pesar de la recuperación mensual, la comparación frente a los mismos meses de 2025 mantiene indicadores en rojo:

Industria: La producción manufacturera cayó un 3,2% interanual en agosto. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el sector registra una contracción del 2,7% en relación al mismo período del año pasado.

Construcción: Acusó una baja interanual del 4,4% en agosto. Sin embargo, gracias al arrastre positivo de los meses previos, el acumulado enero-agosto se mantiene al alza con un incremento del 0,8%.

¿Qué ramas crecieron y cuáles cayeron?

El informe del Indec detalló que 11 de las 16 divisiones manufactureras presentaron caídas interanuales en agosto, impulsadas fundamentalmente por una menor demanda interna y la fuerte competencia de productos importados.

Los sectores más golpeados:

Maquinaria y equipo: Se desplomó un 24%, traccionado principalmente por la maquinaria agropecuaria (que se hundió un 37,9%) y los aparatos de uso doméstico (-28%, debido al menor ensamblaje de heladeras y lavarropas).

Otros equipos, aparatos e instrumentos: Registraron una merma del 20,6%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: Cayeron un 14,7%.

Vehículos automotores, carrocerías y autopartes: Retrocedieron un 8,8% (la producción exclusiva de automóviles cayó un 12%).

Productos de metal: Disminuyeron un 9,6%.

Los sectores que lograron subir:

Otros equipos de transporte: Encabezó las subas con un 12,1%, con un fuerte impulso de la fabricación de motocicletas (+27,8%).

Refinación de petróleo, coque y combustible nuclear: Avanzó un 4,7%.

Sustancias y productos químicos: Crecieron un 4%.

Industrias metálicas básicas: Mejoraron un 3,3%.

Madera, papel, edición e impresión: Subieron un 2,3%

El comportamiento dispar de Alimentos y Bebidas

La división de alimentos y bebidas experimentó una leve retracción interanual del 0,2%, escondiendo realidades muy diversas puertas adentro:

Con números positivos: La molienda de oleaginosas trepó un 9,4% y la producción de yerba mate, té y café avanzó un 10,6%.

En baja: Se destacaron los retrocesos en la faena de carne vacuna (-8,1%), carne aviar (-8,4%) y la elaboración de vino (-12,9%).