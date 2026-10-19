Las claves de la nueva edición de Cuyo Construye: climatización, costos de obra y desarrollo urbano

Con la llegada paulatina de las altas temperaturas a la región, la preparación de los hogares y espacios de trabajo para hacer frente al verano se convierte en una prioridad estratégica. En su nueva edición, Cuyo Construye presenta un informe central sobre el mercado de la climatización , acompañado por un recorrido detallado sobre los costos métricos de construcción, las nuevas apuestas inmobiliarias y la aplicación de tecnología en la industria local.

Proyecto Kallithea: Tulum avanza con un edificio de 10 niveles en Capital con foco en la minería

Prever la instalación o el mantenimiento del aire acondicionado antes de que se instale el calor intenso permite evitar demoras en la atención técnica y gastos imprevistos. En Mendoza, una instalación básica de un equipo split ronda actualmente los $250.000 con materiales incluidos, mientras que en San Juan los valores se ubican entre $280.000 y $390.000, dependiendo de la potencia del artefacto y la complejidad del trabajo.

Los presupuestos estándar suelen contemplar hasta tres metros de cañería de cobre, cables de conexión y manguera de desagüe. Trabajos adicionales como el retiro de unidades usadas, recarga de gas o adaptaciones en la red eléctrica se facturan aparte. Asimismo, los especialistas aconsejan realizar mantenimientos preventivos continuos —como la limpieza regular de filtros— y acudir a profesionales matriculados ante la Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación (CACAAV) para asegurar el respaldo y la garantía del fabricante.

En el plano general de la edificación, un estudio del Centro de Ingenieros de Mendoza evidencia una marcada previsibilidad en los valores de obra, registrando en octubre un incremento intermensual global de casi dos puntos porcentuales (1,89 %). Esta variación acotada en insumos (1,86 %) y mano de obra (1,80 %) permite a desarrolladores e inversores proyectar presupuestos sin los sobresaltos de otros períodos.

De esta manera, el costo por metro cuadrado para una vivienda económica de 61 metros cuadrados se ubica en $1.617.549 (1.089 dólares a cotización oficial), mientras que para una vivienda de mediana calidad de 136 metros cuadrados la cifra alcanza los $2.101.143 por metro cuadrado (1.414 dólares oficiales).

El desarrollo inmobiliario impulsado por la minería y el perfil urbano

El escenario inmobiliario regional responde a nuevas dinámicas económicas e impulsos urbanos. En San Juan, la desarrolladora Tulum Inmobiliaria avanza con el edificio Kallithea, una torre de 10 niveles en la zona cívico-cultural de Capital pensada con terrazas que aprovechan la vista al Parque de Mayo y la precordillera, apuntando a una demanda fuertemente vinculada al crecimiento de los proyectos mineros.

A su vez, la Ciudad de Mendoza suma una inversión de ocho millones de dólares por parte de Saint Mari Desarrollos para la construcción de un edificio residencial de seis niveles y 34 departamentos sobre la calle Avellaneda, a pasos del Parque General San Martín. La propuesta integra criterios sustentables de confort térmico y tecnología inteligente, beneficiándose además de exenciones municipales en aforos de edificación.

Herramientas digitales para la obra y reactivación de infraestructura vial

La transformación de la industria también se refleja en la gestión cotidiana a través de la solución ConTech Escala, una aplicación creada por emprendedores mendocinos para la administración de obras chicas y medianas. Con un diseño intuitivo sin necesidad de tipeo, la plataforma permite controlar asistencia, gestionar pedidos de materiales y certificar avances en tiempo real entre contratistas, directores de obra e inversores.

Las obras de infraestructura vial, financiadas tras acuerdos con Nación, inyectarán dinamismo a la economía regional.

GENTILEZA

Finalmente, el sector de la construcción recibe un importante impulso con la transformación integral de más de 56 kilómetros en las Rutas Nacionales 20 y 40 Norte en San Juan. Las obras de infraestructura vial, financiadas tras acuerdos con Nación, inyectarán dinamismo a la economía regional mediante la contratación de mano de obra intensiva a largo plazo y la demanda masiva de insumos como hormigón, acero y mezcla asfáltica.

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