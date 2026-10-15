GEOMINLAB inauguró en Pocito un nuevo laboratorio integral para la minería

GEOMINLAB inauguró oficialmente su laboratorio geoquímico y metalúrgico en el Parque Industrial Pocito , marcando un nuevo avance para el desarrollo de servicios técnicos especializados destinados a la actividad minera provincial y regional.

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La inauguración reunió a autoridades, representantes del sector e invitados especiales. Estuvieron presentes la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma ; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea ; y el ministro de Producción, Gustavo Emilio Fernández . También participaron el intendente de Pocito, Néstor Fabián Aballay , diputados provinciales y concejales locales.

Antes del corte de cinta, el párroco realizó la bendición de las instalaciones. Durante el momento institucional, tomaron la palabra los socios de GEOMINLAB, Gustavo Zabala y Hermann Karsten . Además, las directoras Brenda Karsten y Marisa Martínez ; el intendente de Pocito, Néstor Fabián Aballay y la ministra de Gobierno, Laura Palma. Todos los invitados tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones para conocer el equipamiento, los procesos y las capacidades del laboratorio.

Con una infraestructura de 700 m² y capacidad proyectada para procesar más de 15.000 muestras geoquímicas y 1.500 ensayos metalúrgicos mensuales, GEOMINLAB se presenta como el primer laboratorio integral geoquímico y metalúrgico privado, de capital nacional, ubicado en San Juan.

El laboratorio brindará servicios de recepción, preparación y análisis de muestras, ensayos geoquímicos y metalúrgicos y estudios vinculados con salmueras. Su equipamiento permitirá realizar análisis de oro por ensayo a fuego, plata, cobre y multielementos, junto con ensayos de

flotación, lixiviación, granulometría y otras determinaciones requeridas por los proyectos mineros.

En este marco, GEOMINLAB incorporará tecnología ICP-OES, que permitirá determinar múltiples elementos químicos en muestras minerales y geoquímicas de manera simultánea, rápida y precisa. Esta herramienta ampliará su capacidad analítica y contribuirá a brindar resultados confiables para la industria minera.

Calidad, trazabilidad y respaldo técnico

Todos los procesos estarán acompañados por un Sistema de Gestión de Información de Laboratorio —LIMS— que permitirá digitalizar la cadena de custodia y asegurar la trazabilidad integral de cada muestra, desde su recepción hasta la entrega de los certificados digitales.

Los clientes podrán consultar el estado de sus muestras durante las diferentes etapas del proceso, fortaleciendo la integridad, disponibilidad y transparencia de la información analítica.

GEOMINLAB cuenta con las licencias y habilitaciones necesarias para su puesta en funcionamiento, entre ellas la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada mediante resolución 979 y la certificación ISO 9001, al tiempo que avanza en la acreditación de la norma ISO/IEC 17025.

La operación estará respaldada por un equipo multidisciplinario con más de 25 años de experiencia en minería y metalurgia, preparado para responder a las necesidades geológicas, geoquímicas y metalúrgicas de la región.

Una inversión que genera capacidades locales

GEOMINLAB representa una inversión de 2,5 millones de dólares, financiada en un 100% con capital local. El proyecto prevé generar 24 puestos de trabajo directos para profesionales, técnicos y especialistas, además de integrar proveedores y contratistas de la provincia.

Su instalación en Pocito también busca fortalecer la vinculación con universidades, centros de investigación e instituciones gubernamentales, promoviendo la transferencia de conocimiento y el desarrollo de nuevas capacidades técnicas en San Juan.

“Esta inauguración representa un paso concreto para desarrollar capacidad analítica en origen. Nuestro objetivo es brindar a las empresas mineras información técnica confiable, trazable y oportuna, generada desde San Juan con conocimiento y capital local”, señala Gustavo Zabala, socio del proyecto.

Con su puesta en marcha, GEOMINLAB busca reducir tiempos y costos asociados al traslado de muestras y acompañar a las empresas mineras con información especializada para la toma de decisiones en las distintas etapas de sus proyectos.