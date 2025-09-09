Dos gigantes mineras, una con operaciones en San Juan, se fusionaron La operación es la mayor de la década, con un valor de 53.000 millones de dólares en juego. Incluye activos en cobre de toda la región.

Este martes el mundo minero quedó revolucionado con la noticia de que la empresa británica Anglo American compró y se fusionó con la canadiense Teck Resources. Ambas compañías están entre las más grandes del mundo y la segunda tiene en San Juan la exploración del proyecto de cobre y oro La Coipita, uno de los más prometedores entre el segundo batallón de más avanzados.

El acuerdo a nivel global dio como resultado la formación de una nueva empresa, que se llamará Anglo Teck, que tiene un capital conjunto de 53.000 millones de dólares. Con esta configuración se ubica entre una de las firmas más importantes a nivel global, ya que las dos anteriores también estaban entre las de mayor tamaño. Tienen además activos de cobre considerados “de clase mundial”.

En el comunicado oficial que lanzaron las empresas para anunciar la fusión pusieron el foco en los proyectos de cobre. Ambas estaban en este segmento y aseguraron que compartirán valor en varios proyectos de la región, entre ellos cuatro de Chile. No hubo datos concretos sobre cómo queda configurado el caso del yacimiento sanjuanino.

“Tenemos la oportunidad única de unir dos compañías mineras de gran prestigio, cuyas carteras y capacidades son profundamente complementarias”, dijo Duncan Wanblad, director Ejecutivo de Anglo American. Por su parte, Johathan Price, director Ejecutivo de Teck, dijo que “esta fusión creara una de las cinco mayores productoras de cobre mundiales”. La segunda firma es fuerte no solo en el metal conductor, también en otros metales como hierro y zinc.

Sobre La Coipita

El yacimiento La Coipita está bajo exploración por parte de la empresa AbraSilver Resources junto a Teck Resources, que entre en 2024 al proyecto. En su última campaña de exploración tuvo muy buenos resultados, remarcando que se trata de uno de los depósitos de cobre, oro y molibdeno más importantes del país.

Está ubicado en Calingasta, en una zona que se ha demostrado prolífera para los yacimientos de cobre, ya que cerca están gigantes como El Pachón o Los Azules. Está entre los 3.500 y 4.500 msnm, cerca del límite con Chile.