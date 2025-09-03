Soberanía digital made in San Juan: un lenguaje en español que revoluciona la minería Con un lenguaje de programación en español, una plataforma industrial de vanguardia y una red privada, la provincia se posiciona como un polo de innovación tecnológica. Conocé los detalles de esta apuesta única con potencial para exportarse al mundo

Lo que comenzó con una simple pregunta en casa —”Papá, ¿me enseñás a programar?”— se convirtió en una ambiciosa apuesta por la soberanía digital y la minería del futuro. Desde San Juan, un equipo liderado por Adrián Giaquinto ha creado un ecosistema tecnológico que promete redefinir la industria minera a nivel global.

“Desde San Juan desarrollamos un lenguaje, una plataforma y una red. Eso nos da control, seguridad y autonomía. No dependemos de terceros ni de lenguas extranjeras. Eso es soberanía digital”, afirmó Giaquinto.

VADER: Un lenguaje que habla español

El corazón de esta innovación es VADER, un lenguaje de programación conversacional único en su tipo. A diferencia de otros lenguajes que exigen conocimientos de inglés técnico, VADER permite a los usuarios programar directamente en español. Su objetivo es democratizar la tecnología, haciendo que la programación sea accesible para todos.

“No transcribimos al inglés. Con VADER, hablamos en español y la máquina entiende directamente”, explicó Giaquinto.

VADER es una herramienta versátil capaz de crear desde páginas web y aplicaciones móviles hasta sistemas industriales y de inteligencia artificial. Además, su diseño incorpora una característica de seguridad revolucionaria: su código base bloquea cualquier sentencia asociada a hacking y malware, lo que lo hace intrínsecamente más seguro.

MinerCore y MORE: La tecnología que redefine la minería

El segundo componente clave es MinerCore, una plataforma industrial diseñada para optimizar y controlar los procesos mineros. Esta solución integral combina tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial predictiva, blockchain para garantizar la trazabilidad de los materiales y la certificación ambiental.

MinerCore ya ha iniciado su implementación en colaboración con el municipio de Iglesia, con planes para expandirse a otras operaciones mineras de la provincia. A su vez, se complementa con MORE, una red privada que garantiza la conectividad y la seguridad en entornos industriales, asegurando que toda la operación se mantenga bajo control local.

El objetivo de esta iniciativa no es solo revolucionar la minería, sino también posicionar a San Juan como un polo tecnológico de referencia en América Latina. Al apostar por el desarrollo de talento local y la creación de tecnología propia, la provincia no solo gana autonomía digital, sino que también se proyecta como un exportador de innovación a nivel mundial.