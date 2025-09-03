Lo que comenzó con una simple pregunta en casa —”Papá, ¿me enseñás a programar?”— se convirtió en una ambiciosa apuesta por la soberanía digital y la minería del futuro. Desde San Juan, un equipo liderado por Adrián Giaquinto ha creado un ecosistema tecnológico que promete redefinir la industria minera a nivel global.
“Desde San Juan desarrollamos un lenguaje, una plataforma y una red. Eso nos da control, seguridad y autonomía. No dependemos de terceros ni de lenguas extranjeras. Eso es soberanía digital”, afirmó Giaquinto.
VADER: Un lenguaje que habla español
El corazón de esta innovación es VADER, un lenguaje de programación conversacional único en su tipo. A diferencia de otros lenguajes que exigen conocimientos de inglés técnico, VADER permite a los usuarios programar directamente en español. Su objetivo es democratizar la tecnología, haciendo que la programación sea accesible para todos.
“No transcribimos al inglés. Con VADER, hablamos en español y la máquina entiende directamente”, explicó Giaquinto.
VADER es una herramienta versátil capaz de crear desde páginas web y aplicaciones móviles hasta sistemas industriales y de inteligencia artificial. Además, su diseño incorpora una característica de seguridad revolucionaria: su código base bloquea cualquier sentencia asociada a hacking y malware, lo que lo hace intrínsecamente más seguro.
MinerCore y MORE: La tecnología que redefine la minería
El segundo componente clave es MinerCore, una plataforma industrial diseñada para optimizar y controlar los procesos mineros. Esta solución integral combina tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial predictiva, blockchain para garantizar la trazabilidad de los materiales y la certificación ambiental.
MinerCore ya ha iniciado su implementación en colaboración con el municipio de Iglesia, con planes para expandirse a otras operaciones mineras de la provincia. A su vez, se complementa con MORE, una red privada que garantiza la conectividad y la seguridad en entornos industriales, asegurando que toda la operación se mantenga bajo control local.
El objetivo de esta iniciativa no es solo revolucionar la minería, sino también posicionar a San Juan como un polo tecnológico de referencia en América Latina. Al apostar por el desarrollo de talento local y la creación de tecnología propia, la provincia no solo gana autonomía digital, sino que también se proyecta como un exportador de innovación a nivel mundial.