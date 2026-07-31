Detuvieron al presunto autor de la falsa amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos

Dos días después de la amenaza de bomba que obligó a evacuar la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, la Policía Federal Argentina detuvo este viernes en Jujuy al presunto autor del llamado telefónico que activó el operativo de seguridad.

El sospechoso, un ciudadano argentino de 35 años, fue arrestado durante un allanamiento realizado en la ciudad de Perico, como resultado de una investigación que incluyó tareas de inteligencia, geolocalización y asistencia técnica del FBI.

La causa se inició el miércoles, cuando una llamada telefónica alertó sobre la supuesta colocación de un explosivo en la sede diplomática estadounidense, ubicada sobre la avenida Colombia al 4300, en el barrio porteño de Palermo.

La advertencia activó de inmediato el protocolo de seguridad. El edificio fue evacuado preventivamente y especialistas de la División Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal inspeccionaron tanto el interior como el perímetro del inmueble.

Tras varias horas de trabajo, los efectivos descartaron la presencia de explosivos y confirmaron que se trataba de una falsa amenaza.

El FBI colaboró para identificar al sospechoso

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 6, que conduce la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N.º 12.

Las tareas fueron delegadas al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, que analizó la línea telefónica utilizada para efectuar la amenaza.

Durante la pesquisa también intervino el FBI, que aportó un informe técnico clave para rastrear el origen de la comunicación.

Con los datos obtenidos y las tareas de geolocalización, los investigadores lograron identificar una vivienda ubicada sobre calle Honduras al 100, en la ciudad jujeña de Perico, a unos 30 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Allanamiento, detención y secuestro del celular

Con la orden judicial correspondiente, efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy allanaron el domicilio señalado y detuvieron al presunto responsable.

Además, secuestraron un teléfono celular que, según la investigación, habría sido utilizado para realizar el llamado que desencadenó el operativo en la sede diplomática.

El hombre quedó imputado por el delito de intimidación pública, figura prevista para quienes provocan alarma social mediante falsas advertencias sobre hechos que pueden poner en riesgo la seguridad pública.

La investigación continuará con pericias sobre el teléfono secuestrado y otras medidas de prueba para establecer cómo se concretó la amenaza y confirmar la responsabilidad del detenido.

La Embajada agradeció el operativo

Luego de descartarse la presencia de explosivos, la Embajada de Estados Unidos informó que todo su personal se encontraba fuera de peligro y destacó la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.

"Agradecemos profundamente la rápida intervención y el profesionalismo de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuya respuesta permitió resolver la situación de manera segura", señalaron desde la representación diplomática.