    • 22 de julio de 2026 - 10:23

    Día Mundial del Cerebro: hábitos simples para cuidarlo y mantenerlo activo

    Dormir bien, moverse, alimentarse de forma saludable y controlar la presión son algunas de las claves para proteger la salud cerebral.

    Claves fundamentales para proteger la salud del cerebro.

    Claves fundamentales para proteger la salud del cerebro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro, una fecha impulsada para generar conciencia sobre la prevención de enfermedades neurológicas y la importancia de cuidar este órgano durante toda la vida.

    La salud cerebral no se limita a conservar la memoria. También comprende la capacidad de aprender, comunicarse, moverse, tomar decisiones, controlar las emociones y desenvolverse de manera independiente. Por eso, los especialistas remarcan que su protección debe comenzar mucho antes de la vejez.

    El Día Mundial del Cerebro busca concientizar sobre los hábitos que permiten proteger la salud neurológica.

    El Día Mundial del Cerebro busca concientizar sobre los hábitos que permiten proteger la salud neurológica.

    Cuidar el corazón también protege el cerebro

    La hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo y el sedentarismo pueden dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o desarrollar deterioro cognitivo.

    Para reducir esos riesgos se recomienda:

    • Controlar periódicamente la presión, la glucosa y el colesterol.
    • Mantener un peso saludable.
    • No fumar.
    • Cumplir los tratamientos indicados.
    • Realizar controles médicos, incluso cuando no existen síntomas.

    Mantener el cuerpo en movimiento

    La actividad física favorece la circulación, ayuda a regular la presión arterial y contribuye a conservar la memoria, la atención y el estado de ánimo.

    No es necesario realizar ejercicios intensos. Caminar, bailar, andar en bicicleta, nadar o hacer tareas que impliquen movimiento también aportan beneficios. Como referencia, se aconseja acumular al menos 150 minutos semanales de actividad moderada, siempre de acuerdo con la edad y el estado de salud.

    Comer bien y dormir lo suficiente

    Una alimentación equilibrada también influye en el funcionamiento cerebral. Conviene priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado, frutos secos y agua, mientras se reduce el consumo de sal, azúcar y productos ultraprocesados.

    El descanso es igual de importante. Durante el sueño, el cerebro organiza la información y consolida los recuerdos. En los adultos se recomiendan generalmente siete horas o más por noche.

    Para descansar mejor resulta útil:

    • Mantener horarios regulares.
    • Reducir las pantallas antes de acostarse.
    • Evitar cafeína durante la noche.
    • Consultar ante insomnio persistente, ronquidos intensos o pausas respiratorias.

    Cómo ejercitar el cerebro

    Los crucigramas y juegos de memoria pueden ser útiles, pero la mejor estimulación surge de actividades variadas que exijan aprender, recordar, resolver problemas y mantener la atención.

    Algunas opciones son:

    • Leer y conversar sobre lo leído.
    • Aprender un idioma o una habilidad.
    • Tocar un instrumento.
    • Cocinar una receta nueva.
    • Armar rompecabezas o jugar al ajedrez.
    • Escribir, dibujar o realizar manualidades.

    También es importante mantener los vínculos sociales. Conversar, reunirse con otras personas, participar en talleres o realizar actividades comunitarias ayuda a evitar el aislamiento y mantiene activas distintas funciones cognitivas.

    Proteger la cabeza y evitar sustancias perjudiciales

    El uso del casco, el cinturón de seguridad y los elementos de protección en actividades deportivas o laborales puede prevenir lesiones cerebrales graves.

    También se recomienda evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y no utilizar medicamentos sin indicación profesional. Los controles de audición y visión son igualmente importantes, ya que sus alteraciones pueden dificultar la comunicación y favorecer el aislamiento.

    La actividad física, el aprendizaje y los vínculos sociales ayudan a mantener el cerebro activo.

    La actividad física, el aprendizaje y los vínculos sociales ayudan a mantener el cerebro activo.

    Señales de alarma que requieren atención inmediata

    Algunos síntomas neurológicos pueden representar una emergencia. Se debe acudir rápidamente a una guardia cuando aparece de manera repentina:

    • Debilidad o adormecimiento en la cara, un brazo o una pierna.
    • Dificultad para hablar o comprender.
    • Desviación de la boca.
    • Pérdida súbita de la visión.
    • Problemas para caminar o mantener el equilibrio.
    • Dolor de cabeza extremadamente intenso.
    • Convulsiones o pérdida del conocimiento.

    Estos signos pueden estar relacionados con un accidente cerebrovascular u otra urgencia. No se debe esperar a que desaparezcan ni automedicarse.

    El Día Mundial del Cerebro recuerda que no existe una solución única para protegerlo. La clave está en sostener hábitos simples: moverse, descansar, alimentarse bien, aprender cosas nuevas, cuidar los vínculos y controlar la salud cardiovascular.

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