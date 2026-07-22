Día Mundial del Cerebro: hábitos simples para cuidarlo y mantenerlo activo

Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro , una fecha impulsada para generar conciencia sobre la prevención de enfermedades neurológicas y la importancia de cuidar este órgano durante toda la vida.

La salud cerebral no se limita a conservar la memoria. También comprende la capacidad de aprender, comunicarse, moverse, tomar decisiones, controlar las emociones y desenvolverse de manera independiente. Por eso, los especialistas remarcan que su protección debe comenzar mucho antes de la vejez.

La hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo y el sedentarismo pueden dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o desarrollar deterioro cognitivo.

El Día Mundial del Cerebro busca concientizar sobre los hábitos que permiten proteger la salud neurológica.

La actividad física favorece la circulación, ayuda a regular la presión arterial y contribuye a conservar la memoria, la atención y el estado de ánimo.

No es necesario realizar ejercicios intensos. Caminar, bailar, andar en bicicleta, nadar o hacer tareas que impliquen movimiento también aportan beneficios. Como referencia, se aconseja acumular al menos 150 minutos semanales de actividad moderada, siempre de acuerdo con la edad y el estado de salud.

Comer bien y dormir lo suficiente

Una alimentación equilibrada también influye en el funcionamiento cerebral. Conviene priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado, frutos secos y agua, mientras se reduce el consumo de sal, azúcar y productos ultraprocesados.

El descanso es igual de importante. Durante el sueño, el cerebro organiza la información y consolida los recuerdos. En los adultos se recomiendan generalmente siete horas o más por noche.

Para descansar mejor resulta útil:

Mantener horarios regulares.

Reducir las pantallas antes de acostarse.

Evitar cafeína durante la noche.

Consultar ante insomnio persistente, ronquidos intensos o pausas respiratorias.

Cómo ejercitar el cerebro

Los crucigramas y juegos de memoria pueden ser útiles, pero la mejor estimulación surge de actividades variadas que exijan aprender, recordar, resolver problemas y mantener la atención.

Algunas opciones son:

Leer y conversar sobre lo leído.

Aprender un idioma o una habilidad.

Tocar un instrumento.

Cocinar una receta nueva.

Armar rompecabezas o jugar al ajedrez.

Escribir, dibujar o realizar manualidades.

También es importante mantener los vínculos sociales. Conversar, reunirse con otras personas, participar en talleres o realizar actividades comunitarias ayuda a evitar el aislamiento y mantiene activas distintas funciones cognitivas.

Proteger la cabeza y evitar sustancias perjudiciales

El uso del casco, el cinturón de seguridad y los elementos de protección en actividades deportivas o laborales puede prevenir lesiones cerebrales graves.

También se recomienda evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y no utilizar medicamentos sin indicación profesional. Los controles de audición y visión son igualmente importantes, ya que sus alteraciones pueden dificultar la comunicación y favorecer el aislamiento.

La actividad física, el aprendizaje y los vínculos sociales ayudan a mantener el cerebro activo.

Señales de alarma que requieren atención inmediata

Algunos síntomas neurológicos pueden representar una emergencia. Se debe acudir rápidamente a una guardia cuando aparece de manera repentina:

Debilidad o adormecimiento en la cara, un brazo o una pierna.

Dificultad para hablar o comprender.

Desviación de la boca.

Pérdida súbita de la visión.

Problemas para caminar o mantener el equilibrio.

Dolor de cabeza extremadamente intenso.

Convulsiones o pérdida del conocimiento.

Estos signos pueden estar relacionados con un accidente cerebrovascular u otra urgencia. No se debe esperar a que desaparezcan ni automedicarse.

El Día Mundial del Cerebro recuerda que no existe una solución única para protegerlo. La clave está en sostener hábitos simples: moverse, descansar, alimentarse bien, aprender cosas nuevas, cuidar los vínculos y controlar la salud cardiovascular.