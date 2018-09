Este lunes, tras los 21 despidos en Agricultura Familiar de San Juan, el coordinador Eduardo Salinas se paró ante los empleados y los trabajadores afectados y dio sus explicaciones.

En medio de un clima tenso, Eduardo Salinas dijo que “renuncie o no renuncie no cambia la situación. Yo entiendo sus posturas pero no hice ninguna lista de despidos”, y agregó que “solo somos representantes del Gobierno nacional, no tomamos decisiones”.

