Antes de una licitación clave del Tesoro, el dólar oficial se vende a $1320 Los títulos de las firmas argentinas en el exterior cotizan sin una tendencia definida. Crece la expectativa por el resultado del nuevo test para el equipo económico.

En la previa de la licitación extraordinaria que convocó el Gobierno, suben las acciones argentinas en Wall Street y los bonos operan mixtos.

Con el objetivo de frenar la presión sobre el dólar y contener la inflación, la operación del Ejecutivo busca absorber los pesos excedentes y que los bancos integren los encajes exigidos por el Banco Central con bonos en pesos emitidos por el Tesoro.

En ese contexto, en las primeras cotizaciones de este lunes, los bonos soberanos operan mixtos: los verdes suben hasta 1%, en tanto los que están en rojo caen hasta 0,9%.

Por el lado de las acciones argentinas en Wall Street, suben más de 2%: ADR Banco Supervielle lidera con 3%; lo sigue Edenor con 2,54% y Cresud con 2,49%.

El dólar oficial se venden a $1320 y el blue a $1330; en tanto el dólar MEP cotiza a $1302 y el CCL, a $1306. Por otra parte, el riesgo país se mantiene en 722 puntos.

Por otra parte, el índice S&P Merval cae 0,7% a 2.173.442,060 puntos básicos. En ese marco, las acciones líderes que más caen son: Sociedad Comercial del Plata con 2,2%, Grupo Financiero Galicia 2%, y Edenor 1,9%.

Este lunes el Ministerio de Economía efectuará una licitación de bonos en pesos de corto plazo fuera de programa. Tratará de reabsorber algo menos de $6 billones que quedaron afuera del llamado del miércoles pasado. El pasado miércoles, el Tesoro trató de renovar $15 billones, poniendo un límite a la cantidad de bonos que podían ser comprados de menos de un mes de duración. Pero el nivel de renovación fue mucho mas bajo que el esperado, de solo el 61 por ciento.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, detalló que el Ministerio de Economía ofrecerá un bono con tasa TAMAR y vencimiento el 28 de noviembre de este año, de suscripción exclusiva para bancos interesados en sumar estos papeles a su cartera.

Sumado a esto, el jueves el Banco Central aprobó la Comunicación A 8302, que elevó por segunda vez en el mes los requerimientos de efectivo mínimo sobre los depósitos de todo tipo, incluidos los realizados por fondos comunes de inversión money market -los más usados por las billeteras virtuales, que pagarán menos-, y aumenta la porción que se puede integrar con títulos públicos.