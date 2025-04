Movida clave en Diputados por el cobro de agua para sectores productivos El oficialismo impulsa un proyecto de ley para que el canon a privados no lo decida más el Consejo de Hidráulica sino el Estado, tal como lo establecen el Código Tributario y la Constitución Nacional

Diputados del oficialismo enviaron un proyecto de ley para modificar el Código de Aguas de la provincia y el texto empezará a trabajarse en las comisiones. El objetivo es cambiar el artículo que indica que será el Consejo de Hidráulica, compuesto por representantes privados y públicos, el que decida cuánto cobrar de canon de agua a productores agrícolas, industriales, mineros y constructores. Debido a que la Constitución Provincial define que es el Estado el que debe definir las políticas tributarias, consideran que hay un choque de normativas. La propuesta generó una rápida reacción por parte de regantes, quienes dijeron que esta decisión “no le corresponde a la provincia”.

El proyecto presentado, que lleva la firma del Interbloque Cambia San Juan, propone derogar el Artículo 20 de la Ley Provincial 13-A, que define las competencias del Consejo de Hidráulica para fijar el valor del canon de agua. Este valor es el que pagan empresas y productores agrícolas que tienen derechos para usos productivos. No impacta en el valor que pagan los usuarios de agua potable, ya que estos los regula OSSE. Así, por ejemplo, es este organismo el que fija cuánto deben abonar por el derecho los regantes, industrias o constructoras que tienen derechos transitorios.

Según el texto, el sistema actual es problemático porque es la Cámara de Diputados la que, según el Código Tributario y la Constitución Provincial, debe aprobar la ley Tributaria Anual, donde se definen los valores. El caso de Hidráulica no sólo difiere porque es el único organismo que funciona por separado del Poder Legislativo, también porque el Consejo es un cogobierno público y privado. Dentro del mismo hay dos votos de consejeros que elige el Estado, uno del director de Hidráulica y otros tres, la mitad, de consejeros que votan los regantes. Así, son representantes de una parte del sector privado los que definen estos costos.

Desde el oficialismo dijeron que el cambio es para evitar los problemas legales que representa la actual situación. En el proyecto, los autores aseguran que el artículo “agravia el sistema constitucional y la supremacía de las leyes, siendo facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados fijar tributos provinciales”. Además, llamaron la atención en que “la atribución que se le confirió al Departamento de Hidráulica fue en el año 1942”. En ese momento, agregaron, estaba vigente la Constitución de 1927 y fue en la de 1986 que se actualizó, dando las atribuciones actuales al Poder Legislativo.

Si bien el proyecto todavía no es trabajado en la Legislatura, ya que a partir de la próxima semana ingresará a las comisiones de Hacienda y Legislación, ya hubo críticas de los regantes. Este mismo viernes en la mañana, antes de que se retomara la primera sesión ordinaria del año, un grupo de productores presentó una nota pidiendo que no avancen con el cambio. En la nota se oponen de plano al cambio y “al tratamiento de la modificación del artículo 20” porque consideran que “no le corresponde a la provincia”. Pidieron que los convoquen “para poder interiorizarnos de la situación ya que nos hemos enterado de casualidad y que consultando a nuestros delegados no saben nada de la modificación”. Entre los firmantes están los presidentes de las juntas de Riego de Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento.

La respuesta de los productores agrícolas llegó a los diputados, pero el trabajo sobre el proyecto iniciará en las comisiones. Una de estas es la de Hacienda, que presiden Franco Aranda. El diputado dijo que está al tanto del pedido general y que entiende que existe una situación irregular con Hidráulica cumpliendo esa función. Desde el oficialismo dijeron que están abiertos a hablar con los productores, pero insistieron en que hoy el cambio es necesario. Esto implica también que hay acuerdo de distintos sectores políticos. Si lo aprueban, las tasas de agua las definirá el Estado y aprobará Diputados.

> Valores actuales

En la Ley Tributaria, el costo del canon por hectárea es de 600 pesos. La tasa retributiva para las concesiones agrícolas, depende del departamento y va de 16.000 a 80.900 pesos. Para industriales el litro por segundo vale 82.600 pesos.