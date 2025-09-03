Caen los ADRs, los bonos operan mixtos y el riesgo país alcanza su máximo en cinco meses Las acciones argentinas en Wall Street retrocedieron hasta 4,3%, mientras los bonos muestran una performance dispar. El riesgo país saltó a 898 puntos, su mayor nivel desde abril, en un mercado marcado por la incertidumbre preelectoral.

El mercado financiero argentino vivió otra jornada de alta volatilidad este miércoles 3 de septiembre, en medio de tensiones cambiarias, temores preelectorales y señales mixtas desde los activos soberanos.Los ADRs —acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street— registraron fuertes bajas, lideradas por Grupo Supervielle (-4,3%), IRSA (-3,2%) y Telecom Argentina (-3,1%).

En tanto, el riesgo país medido por el JP Morgan trepó hasta los 898 puntos básicos, el nivel más alto desde el 10 de abril, impulsado por la caída acumulada de los bonos en dólares.

En el mercado local, el índice S&P Merval cayó 1,7% y su versión en dólares retrocedió 1,9%, profundizando un inicio de septiembre con tendencia negativa.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) afirmaron que el mercado está guiado por la incertidumbre política más que por fundamentos económicos, destacando que “flujo mata fundamento” en esta etapa preelectoral.

Los bonos soberanos en dólares operaron con comportamiento mixto, con títulos como el Global 2046 subiendo hasta 2,6%, mientras que otros como el Global 2029 cayeron hasta 1,9%.

Analistas de Guardian Capital señalaron que la volatilidad continuará mientras se mantenga el clima de indefinición política.

Desde Aurum Valores, atribuyen los movimientos no solo al escenario electoral, sino también a la fragilidad de las tasas reales y del frente cambiario.

Inversores entre la cautela y la oportunidad

En este contexto, los inversores adoptan posturas más defensivas. Según Delphos Investment, la preferencia actual se dirige a sectores como Vaca Muerta, utilities y bancos, aunque admiten que los desafíos a corto plazo siguen siendo relevantes.

El asesor financiero Damián Palais, de Cocos Gold, indicó que los perfiles conservadores optan por dolarizarse o buscar instrumentos de bajo riesgo como ONs corporativas AAA. En tanto, los inversores con mayor tolerancia al riesgo apuestan al “trade electoral”, confiando en un eventual rebote post-elecciones si el resultado es bien recibido por el mercado.