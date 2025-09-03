Luego de una jornada agitada el martes, el dólar oficial recuperó estabilidad este miércoles tras la intervención del Tesoro nacional en el mercado cambiario. La cotización mayorista cerró en $1.361,50, apenas 50 centavos arriba, mientras que el dólar blue subió levemente hasta los $1.370, según un relevamiento de Ambito en la city porteña. En San Juan, se mantuvo en $1.400 para la venta y $1.310 para la compra.

MULC

BCRA

¿Hasta cuándo puede intervenir el Tesoro?

El movimiento de estabilización se produjo luego de que el Gobierno anunciara que comenzaría a utilizarpara intervenir en el. El volumen operado fue alto:en contado y más deen futuros.En el promedio de entidades financieras relevadas por el, elcerró en. En el, la cotización fue de, respectivamente.

El economista Juan Manuel Franco (Grupo SBS) explicó en Ambito que la decisión se da en un contexto de creciente presión compradora: “Aunque no hay una corrida cambiaria como en otros momentos, sí hay tensión. El Tesoro tiene cerca de u$s1.680 millones disponibles para intervenir”.

Desde Max Capital señalaron que el Gobierno busca mantener el tipo de cambio oficial por debajo de los $1.400. “Podría intervenir durante algunas semanas vendiendo hasta u$s100 millones por día”, estimaron. También consideraron que el resultado de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires podría influir en el grado de intervención futura.

Las demás cotizaciones del dólar

En cuanto a las cotizaciones paralelas y financieras:

Dólar MEP: $1.371,81 (brecha del 0,7% con el mayorista)

$1.371,81 (brecha del 0,7% con el mayorista) Dólar CCL: $1.375,46 (brecha del 1%)

$1.375,46 (brecha del 1%) Dólar tarjeta/ahorro: $1.787,50

$1.787,50 Dólar cripto: $1.345,84 (según Bitso)

El escenario financiero continúa bajo presión, con expectativas cruzadas por la coyuntura electoral y la estrategia oficial de contener la volatilidad utilizando herramientas no tradicionales. Los analistas coinciden en que el margen de maniobra es limitado, por lo que las próximas semanas serán clave para evaluar la sostenibilidad del esquema cambiario.