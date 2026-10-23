    • 23 de octubre de 2026 - 18:13

    CAPRIMSA y CAME reunieron a proveedores y mineras para discutir qué se viene en minería

    En el Museo de Bellas Artes, con el auditorio lleno, los socios de la cámara se encontraron con analistas y referentes de operadoras.

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    Diario de Cuyo | Carolina Putelli
    Por Carolina Putelli

    CAPRIMSA decidió reunir a sus socios en un encuentro que es la primera actividad oficial del área minera de CAME en San Juan. Durante el evento la discusión se concentró en la actualidad del sector y también cuales son las perspectivas.

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    En el inicio del evento dio la bienvenida Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, quien celebró la gran convocatoria y contó que hubo empresas no pertenecientes a la cámara que querían sumarse, pero la capacidad del auditorio limitó estas intenciones.

    La primera charla estuvo a cargo de Ernesto Cussianovich, director de Poliarquía y analista referente del sector minero. El académico aseguró que así como el litio y el cobre construyeron una nueva imagen de la minería, ahora es el metal conductor el de mayor relevancia.

    El segundo panel cumplió con ese pedido que hizo Cussianovich: referentes de Los Azules y Altar contaron cuál es la actualidad de los proyectos y qué perspectivas tienen en el corto y mediano plazo. En ambos casos la agenda se vio marcada por el impacto de las nevadas, que mantienen los proyectos cordilleranos aislados y sin todavía iniciar el acceso a campamentos.

    En el caso de Los Azules el encargado de hablar fue Mario Hernández, gerente de sustentabilidad del proyecto que lleva adelante McEwen Copper. El referente contó al auditorio que lograron acceder al primer campamento, El Candadito, que se encuentra a mitad de camino del sitio donde se desarrollará la futura mina de cobre. El objetivo inicial de la empresa era mantenerlo abierto todo el año y en cambio tuvieron que desmovilizar de emergencia.

    Según dijo, hicieron vuelos de reconocimiento y encontraron grandes cantidades de nieve y también de hielo. Aun así remarcó que tienen un cronograma de licitaciones para los próximos meses, que están sujetos a la situación del clima y el acceso al sitio, aunque adelantó que tienen previstos trabajos en la línea eléctrica y en el camino.

    Javier Robeto, Country Director de Aldebaran Resources y gerente del proyecto Altar, coincidió en los desafíos que plantea en la actualidad la cantidad de nieve. Aun así, el trabajo de este proyecto se intensificó durante este invierno ya que estuvieron analizando las muestras de la última temporada de exploración con la que planean hacer una actualización de recursos.

    Según confirmó el geólogo, en los próximos días podrían tener los datos oficiales del nuevo cálculo de cuanto cobre y oro tiene Altar, uno de los gigantes de cobre que están en Calingasta. Además, están preparándose para la factibilidad del mismo y esperan que se despeje la situación climática para avanzar en estudios de más exploración en una zona nueva y recopilando datos para la ingeniería.

    El último panel estuvo integrado por Rodolfo López, representante de la pyme de transporte Cominza, oriunda de Rodeo, y Enrique Ribert, representante de la empresa Andesmar, quienes discutieron sobre la oportunidad que surge de la alianza estratégica entre empresas locales y nacionales para poder hacer frente a la escala minera.

    Según dijeron las UTE y otras formas de asociativismo son una llave para el ingreso a los grandes contratos de los proyectos de cobre. Pero a su vez, permiten a la cadena de valor local profesionalizarse y tener acceso a fondos para realizar las inversiones necesarias.

    Este encuentro presenta ventajas particulares. Uno de estos es que la empresa local tiene la territorialidad necesaria y el conocimiento operativo gracias a que conocen la zona y se vinculas con las comunidades. A su vez, este asociativismo permite que las empresas de mayor tamaño aporten volumen, sistemas de gestión y procesos de administración.

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