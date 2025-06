Constructoras locales criticaron la paritaria de Nación con bonos Si bien reconocieron que la suba a trabajadores es lo que corresponde, les cuesta trasladarlo al costo.

El sector de la construcción sigue con baja actividad desde inicios de 2024 y calculan que están a un 60% de su capacidad. Sin obra pública nacional, dependen de las obras provinciales y no ven que se agilice el sector privado en lo inmediato. En medio de esta situación, desde la Cámara de la Construcción local aseguraron que los aumentos de sueldo que acuerdan a nivel nacional los perjudican. Es que actualmente la UOCRA firmó un convenio que incluye un bono y aumentos retroactivos, además de subas del 1 al 2% mensuales. Con estas metodologías, indicaron, no pueden trasladar el nuevo costo al precio de las obras.

El nuevo acuerdo salarial que firmaron la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA a nivel nacional se firmó el pasado 28 de mayo y rige para todo el país. En el mismo sellaron un aumento del 1,2% para el salario básico vigente al 31 de marzo y un 1% adicional que se aplica a la suma que resulte del cálculo anterior. Los trabajadores verán el impacto del 1% al básico de mayo en junio. A esto se suma mensual de 33.000 pesos por trabajador para la Zona A, donde está incluido San Juan.

Este último punto es uno de los que complica a las empresas, en especial aquellas que todavía tienen contratos de obra pública, explicó Ramón Martínez, de la cámara local. Según explicó, “es difícil cuando se hace la redeterminación de precios porque estos bonos no se incorporan a los índices que calculan el valor de la construcción como sí los aumentos al básico”. Además, dijo que también incluyen montos retroactivos. En este caso, también es complejo debido que “cuando se termina de certificar en mayo, en 15 días sale el pago y ahí el aumento es del 3%, cuando ya recibimos el dinero”, dijo.

El acuerdo llegó con esta condición debido a que “el Estado nacional no convalida por encima de ciertos porcentajes y el sindicato pide entonces los bonos, porque es comprensible que los trabajadores quieran mantener el poder adquisitivo”. Explicó que estas medidas suelen ser extraordinarias, pero que en la actualidad se dan cada vez con más frecuencia.Para el empresario, la principal problemática que representan estas medidas es que afectan a un sector que en la actualidad se está achicando por falta de obras. Según explicó Martínez, hoy en la provincia las constructoras cuentan con movimiento por las iniciativas del gobierno local, como la ampliación de consultorios del Hospital Rawson, el Instituto Odontológico, la Terminal o la Ruta 40.

Pero a la vez, dijo que la falta de fondos de Nación hace que haya un 40% del personal frenado. En tiempos normales, dijo, tenían 12.000 puestos de trabajo activos y hoy son poco más de 7.200. Agregó que la obra privada no alcanza para reactivar al sector, ya que los créditos hipotecarios no tuvieron todavía impacto y las obras mineras todavía no inician. Incluso, dijo que hoy las empresas se encuentran funcionando con el personal y capacidad mínima, ya que no ven una solución en el corto plazo.

> Convención anual

Ramón Martínez confirmó que la Cámara Argentina de la Construcción de San Juan participará de la Convención Nacional, que empieza hoy en Buenos Aires. Dijo que el objetivo es participar de “las presentaciones y charlas, que tienen que ver con crecimiento económico, situación internacional, infraestructura económica y social, además de RIGI y financiamiento de infraestructura”.

El titular de la cámara local dijo que aprovecharán para conocer las novedades nacionales del sector y hablar con referentes de otros países. “Vamos a tratar de traernos algo que nos sirva a futuro, para ver si en algún lugar del mundo vivieron algo similar a lo que transita Argentina y cómo se sale adelante”, dijo.