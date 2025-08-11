Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en la primera semana de agosto A la espera de los datos del Indec, un informe privado muestra los incrementos después de la suba del dólar

Luego de que el dólar oficial avanzara 14% en julio, varias alimenticias y empresas de consumo masivo comenzaron a enviar listas de precios con aumentos a los supermercados. Aunque el traslado a góndolas de la suba del tipo de cambio es acotado, se registró una aceleración en alimentos y bebidas durante la primera semana de agosto.

A nivel nacional, las proyecciones ubican al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado en 1,9%, por encima del 1,6% de junio. El dato oficial será publicado por el Indec este miércoles 13 de agosto.

Esa tendencia parece sostenerse y particularmente en el rubro de mayor peso dentro del índice. De acuerdo a LCG, la inflación en alimentos y bebidas fue de 2% en la primera semana de agosto, alcanzando el nivel más alto desde la tercera semana de mayo. Esto sucede después de 4 semanas consecutivas de desaceleración.

Los aumentos más importantes se observaron en verduras (5%), carnes (3,9%), frutas y productos de panificación, cereales y pastas (3,1%), seguido por comidas listas para llevar (0,8%).

En contraposición, la consultora registró bajas en productos lácteos y huevos (-2,2%), aceites (-2,1%), azúcar, miel, dulces y cacao (-0,7%) y condimentos y otros productos alimenticios (-0,4%).

Por su parte, desde Analytica indicaron: “Durante la primera semana de agosto registramos una variación semanal de 0,3% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires”.

“De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 1,6%. Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 1,8% durante agosto”, estimaron.

El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en aguas, gaseosas y jugos (+2,6%) y frutas (+2,6%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran los lácteos (+1,1%) y aceites, grasas y mantecas (+0,7%). Por otro lado, se destaca una caída en el precio de pescados y mariscos (-0,9%).

MIRA TAMBIÉN La provincia financia con fondos propios la asistencia a pymes, en pleno ajuste nacional

En tanto, según la medición de Equilibra, la primera semana de agosto arrojó una inflación del 1%, liderada por Regulados (2%). Destacaron que esta suba es la mayor para una primera semana del mes desde marzo, lo que evidencia una -leve- aceleración.

La inflación Núcleo trepó 0,9% con mayores subas del componente que no es Alimentos y bebidas (1,3% semanal).

“Si comparamos la variación punta a punta entre la 1ra semana de agosto y la 1ra de julio de los diferentes rubros afectados por el alza del tipo de cambio oficial (+12,4% en dicho período), se ve un traslado a precios acotado y heterogéneo”, sostuvieron en la consultora.

“Este fue menor en alimentos y bebidas y mayor en los bienes con alto componente importado y nafta. Entre ellos se encuentra principalmente autos (5%), productos de limpieza, cuidado personal (3,1%), libros o medicamentos (2,4%). En cambio, aún no se ve un gran traslado en Alimentos y bebidas (sólo azúcar y golosinas o aceites, superan el 2%). Por último, los que habitualmente tienen un vínculo con el tipo de cambio y esta vez se encuentran más estables son la carne, la indumentaria y los celulares”, precisaron.

“La estabilidad/deflación en estos precios estaría relacionada con factores de demanda, estacionales y de apertura comercial, respectivamente. Habrá que seguir de cerca la dinámica del rubro Carnes e Indumentaria (por su alto peso en el IPC) pero, de no haber sobresaltos, esperamos que la inflación de agosto se encuentre entre 2% y 2,5%“, añadieron.

EcoGo estimó que el nivel general de precios subiría 1,9% en el mes, impulsado por incrementos en alimentos, servicios regulados y algunos rubros puntuales. En la primera semana, los alimentos consumidos en el hogar aumentaron 0,6%, lo que proyecta una variación mensual de 2,2%. Al incluir los alimentos consumidos fuera del hogar, con un alza de 3,2%, el indicador total de alimentos llegaría a 2,3%.

Posición oficial

En paralelo, la Oficina del Presidente Javier Milei publicó un extenso mensaje en la red social X, en el que el mandatario expuso por qué, a su entender, los recientes movimientos del dólar no generarán efectos inflacionarios y destacó la relevancia de la política monetaria como causa principal de la inflación.

MIRA TAMBIÉN En Sarmiento, empezaron los cortes a usuarios de Hidráulica con deudas

“Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno”, dice el texto.