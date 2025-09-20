Cuáles son los bancos con mejores tasas de plazos fijos y las de las billeteras que salen a hacerles competencia El Banco del Sol es el que más paga: tiene una TNA del 55%. La novedad destacada de la semana fue el ajuste hacia abajo en la oferta del Banco Nación que venía pagando una Tasa Nominal Anual de 47% y la corrigió al 43% para horros de hasta $10 millones.

El Banco Central tuvo que salir a vender en las tres últimas ruedas de la semana más de 1.000 millones de dólares para contener la escapada de la moneda norteamericana.

Esta dinámica nadie sabe cuánto tiempo más puede seguir y hasta dónde puede esparce el precio del dólar.

En este marco, de fuerte incertidumbre económica, los pequeños ahorristas están al acecho buscando las mejores opciones para proteger sus ahorros para al menos no perder contra la inflación.

Por todo esto, hay que saber cuáles son los bancos que ofrecen hoy la mejor tasa de interés para invertir en un plazo fijo.

El detalle destacado de la semana fue que el Banco Nación bajó del 47% al 43% su tasa de interés para plazos fijos de hasta $10 millones, algo que va en contramano del alza del dólar que en la jornada del viernes cerró a $1.515 para la venta.

También hay muchos interesados en saber cuáles son las tasas que ofrecen las billeteras virtuales para competirle a los bancos.

Las fintech tienen la ventaja de que puedes retirar la inversión en cualquier momento ya que no te mantienen inmovilizado el dinero como sí ocurre en un plazo fijo.

Bancos con mejores tasas de interés (TNA):

Banco del Sol: 55,00 %

Banco Voii: 55,00 %

Banco Meridian: 54,50 %

Banco de la Provincia de Córdoba: 52,00 %

REBA Compañía Financiera: 50,00 %

Banco Bica: 49,00 %

Banco de Corrientes: 48,00 %

Banco del Chubut: 48,00 %

Banco Hipotecario: 45,50 %

Banco Nación: 43,00 %

Banco COMAFI: 43,00 %

Banco ICBC: 42,30 %

Banco Credicoop: 42,00 %

Banco Provincia: 42,00 %

Banco Galicia: 41,00 %

Banco BBVA: 41,00 %

Banco Macro: 40,50 %

Banco Santander: 38,00 %

Banco Ciudad: 35,00 %

El Banco Provincia ofrece una TNA del 42%.

Los ahorristas que se inclinan por ahorrar con un plazo fijo deben recordar que este tipo de inversiones implica inmovilizar el capital invertido durante al menos 30 días. Es decir, que no contemplan la posibilidad un retiro inmediato, cómo si ofrecen muchas billeteras virtuales.

Las mejores billeteras virtuales:

Prex Argentina (FCI Money Market): 45,04 %

Naranja X (Cuenta Remunerada): 43,00 %

Ualá (Cuenta Remunerada): 40,00 %

Claro Pay (FCI Money Market): 39,57 %

IEB+ (FCI Money Market): 38,29 %

Cocos (FCI Renta Mixta): 36,03 %

Lemon Cash (FCI Money Market): 32,89 %

Mercado Pago (FCI Money Market): 31,61 %

Estas opciones de las billeteras virtuales se destacan porque acreditan intereses de forma diaria y mantienen el dinero siempre disponible. En la práctica, permiten que cada peso invertido empiece a generar rendimiento automáticamente.