Las mutuales sanjuaninas, por primera vez, podrán recibir subsidios con fondos provinciales La Dirección de Asociativismo presentó un programa económico para acompañar a las mutuales en su expansión, ya que son entidades que trabajan sin fines de lucro y son prestadoras de servicios.

Las mutuales que, como bien se sabe, son sostenidas por el aporte de sus asociados y tienen como finalidad solucionar situaciones y problemas comunes, nunca fueron tenidas en cuenta al momento de recibir algún tipo de ayuda económica. Por ese motivo es que desde la Dirección de Asociativismo, del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano fue presentado el Programa Fondo Solidario con tres líneas de apoyo financiero no reembolsable para este sector.

Desde el área analizaron previamente que era necesario apoyar a estas entidades que están vinculadas en forma directa al desarrollo económico y social de los sanjuaninos. El plazo de presentación de las propuestas se extenderá hasta el 31 de octubre de este año.

En la provincia hay alrededor de 50 mutuales vigentes, que podrán solicitar este tipo de aportes. Para eso deberán estar registradas a nivel provincial y tener su matrícula nacional otorgada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Ambos requisitos indispensables para alcanzar el beneficio.

Entre las actividades que desarrollan en San Juan se destacan las de asistencia médica, farmacéutica, otorgamiento de subsidios, préstamos, seguros, construcción, promoción cultural, educativa, deportiva y turística, prestación de servicios fúnebres, entre otras. Las únicas exceptuadas en este programa son las de crédito, ayuda económica y de vivienda.

Carlos Platero, ministro del área, sostuvo que “como ya lo hicimos con las cooperativas, esta vez queremos dar un apoyo que sea de utilidad para regularizar la situación de las mutuales y para que mejoren la infraestructura y el aprovisionamiento de herramientas y maquinaria con el objetivo de potenciar los servicios que ofrecen. Es nuestro modo de acompañarlos y mostrarles la importancia que tienen”.

El titular de la cartera de Familia y Desarrollo Humano, fue el encargado

de presentar la propuesta que se lleva adelante con recursos provinciales, acompañado por la directora de Asociativismo, Luciana Mestre.

El programa busca impulsar el avance y el normal desarrollo de las mutuales, según las necesidades que tengan.

Líneas disponibles

Para alcanzar alguno de los aportes, las mutuales deberán presentar una propuesta que esté vinculada a alguna de estas líneas de trabajo:

-Producción y equipamiento: destinada a posibilitar la compra, reparación, adquisición de nuevas maquinarias, herramientas o insumos necesarios para el funcionamiento adecuado de la entidad. Hasta 5.000.000 de pesos.

-Infraestructura: financiamiento de hasta 10.000.000 de pesos para mejorar las condiciones edilicias, infraestructura de la entidad o construcción de nuevos espacios. Para ello deberá acreditar la propiedad del inmueble.

-Acompañamiento y financiamiento contable: destinado a regularizar la situación contable de cada entidad. Para su continuidad o regularización, se otorga hasta 1.000.000 de pesos.

Dato clave

Sólo las mutuales que se encuentren al día con sus obligaciones administrativas y financieras podrán optar por cualquier línea de financiamiento disponible, mientras que aquellas que adeuden hasta 3 balances contables sólo podrán tener acceso a la línea de “Acompañamiento y financiamiento contable”.

Documentación necesaria

Los interesados deberán presentar copia del acta de reunión del Consejo Directivo donde se decide solicitar el subsidio, constancia de CUIT y C.B.U., presentar un proyecto vinculado a la línea financiera que solicita y los beneficios que espera cumplir con este aporte.

El plazo de presentación es el 31 de octubre próximo, en la Dirección de Asociativismo, ubicada en el 1° piso del Centro Cívico, Núcleo 2.