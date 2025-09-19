El sanjuanino Diego Alvarado, galardonado en el Empresario del Año por su trabajo en redes La ceremonia se desarrolló en Chaco y convocó a jóvenes empresarios de todo el país.

Diego Alvarado Pineda tiene 34 años y sumó un galardón más para la firma que representa: ganó el premio de Impacto en Redes en el Premio Nacional del Empresario del Año, que se desarrolló en Chaco. Ya se había consagrado en San Juan como el Empresario del Año, premio que otorga la Federación Económica de San Juan junto con CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), y en la oportunidad compitió junto a otros 23 jóvenes de todo el país por el título homónimo nacional.

Un jurado diverso integrado por inversionistas, entidades financieras, empresarios y autoridades gubernamentales, fue el encargado de evaluar el desarrollo de cada empresa, su impacto y creatividad. Para llegar a esa conclusión los participantes realizaron diversas actividades entre las que se incluye una exposición de tan sólo dos minutos para desarrollar su emprendimiento. A esto se sumaron dos preguntas vinculadas a aspectos técnicos y financieros para seguir conociendo en detalle cada propuesta empresarial.

This browser does not support the video element.

Diego es uno de los pocos que sumó un video de un minuto en el que muestra a Plot Center, empresa de desarrollo gráfico integral, de donde es socio gerente junto a su esposa Magalí Toledo, con quien trabajan codo a codo desde el mismo punto cero.

‘Trabajamos a la par desde las cinco de la mañana y todo lo hemos hecho juntos. Somos dos, somos un equipo”, contó Diego en la antesala de la gala que reunió a los mejores empresarios del país.

El perfil del sanjuanino galardonado

Diego es Técnico Electromecánico egresado de la escuela Boero, y reconoce que hubo un hito en su vida que le cambió la visión empresaria. ‘A los 18 años trabajé en Veladero durante casi cuatro años contratado por una empresa internacional con muchísimo desarrollo a nivel global. Ellos hacen absolutamente todo bajo normas ISO y así aprendí que las cosas se deben hacer bajo estándares internacionales. Eso me orientó para hacer y crecer en Plot Center‘, agrega.

Plot Center ha tenido un crecimiento vertiginoso en el últimos años tanto que actualmente cuenta con un predio de 2.500 m2 , ha implementado una original visita guiada para todo el público que quiera conocer ‘la cocina‘ de todo lo que allí se hace. Trabajan 50 colaboradores que son capacitados dentro de la misma empresa en una sala destinada para ese fin.

MIRA TAMBIÉN Se vendió ya U$S1.000 millones

El video que presentó: