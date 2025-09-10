Con el dólar trepando, no suben los precios para no perder ventas El impacto de la volatilidad llega en medio de una fuerte recesión y falta de créditos para privados.

El dólar cerró ayer por segundo día consecutivo por encima de los 1.400 pesos que fija el esquema de bandas, después de las elecciones en Buenos Aires y la caída en los bonos. El escenario no es nuevo, ya que las incertidumbres electorales suelen impactar en la economía argentina. La gran diferencia que ven empresarios y un economista sanjuaninos es que esta vez el impacto llega en medio de una fuerte caída en la demanda minorista, que sucede en todo el país. Frente a esto, la preocupación no tiene que ver con una corrida cambiaria, sino con la posibilidad de que la peor parte de la crisis se la lleven las pymes, que están en riesgo. En paralelo, el dólar sí tuvo más interesados en estos días.

Desde el lunes el escenario económico del país cambió, con mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados. Fue luego de que en Provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza perdiera por más de 13 puntos frente a los representantes del peronismo de Axel Kicillof. Los mercados reaccionaron de forma negativa y los bonos de empresas argentinas cayeron en las bolsas internacionales alrededor de 20 puntos. Mientras tanto, las letras que ofrece el Gobierno nacional también sufrieron un golpe de 10 puntos. Ayer la situación se mantuvo estable, sin recuperación después de la caída. A nivel local, el dólar oficial cerró a 1.432 pesos, por encima del máximo que se había propuesto el Gobierno nacional.

La inestabilidad de los mercados encareció la moneda internacional, pero en San Juan todavía no se ven aumentos de precios. Alberto Olivera, del sector de supermercados minoristas, dijo que “hubo algunas listas de precio con subas del 5 ó 6%, pero el comerciante elige no comprar a esos mayoristas”. Para los vendedores minoristas aumentar el precio de lo que ofrecen en góndolas no es una opción. Es que según dijo el empresario, la caída que él registro entre este mes y el anterior es del 10% al menos. “Si subimos los precios el cliente no compra, en cambio buscamos hacer ofertas para mantener las ventas”, explicó.

Precio local : En la página web dólar San Juan el precio de venta de la divisa extranjera cerró este martes a 1.440, un poco por encima del valor que indican los portales nacionales para el ofi cial. Este monto se mantiene desde la semana pasada, cuando empezó la volatilidad.

Esta misma situación la reflejó Daniel Milla, presidente de la Federación Económica. La lista de sectores con bajas ventas es larga, según el referente que viene del comercio. “Los que más sufrieron son los comerciantes, pero en la CAEMCO (Cámara Argentina de Empresas de la Construcción) tienen una baja en la rentabilidad hace un año y medio. Los combustibles que antes no sufrían estos problemas ahora los tienen y hacen promociones o piensan en cerrar a la noche. Los remises tienen menos movimiento y también la competencia con las aplicaciones. En el turismo la ocupación en las vacaciones fue del 25% y así podemos seguir con todos los sectores”, enumeró el empresario, que en su federación agrupa a buena parte del sector privado.

Desde la Cámara de Comercio, que va por fuera de la federación, Hermes Rodríguez dijo que el panorama actual es muy duro. “Aunque la elección es de Buenos Aires, terminan definiendo lo que pasa en el país”, opinó. Agregó que todavía no se ven aumentos, pero que “con el dólar subiendo algunas de las fábricas van a tocar el precio y yo estoy preocupado por las pymes”. Según el referente mercantil, “la fuerte caída del consumo hace que la inestabilidad política y económica sea el fin de muchas pymes, más allá de las que ya han cerrado”.

Esta última preocupación la compartió Milla. Para el presidente de la Federación Económica, hoy está en riesgo la rentabilidad del sector, porque sin ventas no tienen rentabilidad y “se paga mucho en empleo, en impuestos y servicios, si no se llega a cubrir los costos fijos además de lo que se necesita para capitalizar es muy complejo seguir”, explicó. Recordó que en ocasiones anteriores este tipo de inestabilidades afectaba con dureza al empresario pequeño, pero que ante todo lo que se generaba era un aumento generalizado de precios. Sin demanda, porque cada vez caen más las ventas, no hay forma de absorber los costos y para muchos la salida puede ser cerrar.

A este doble problema, precios en alza y bajas ventas, se suma otro problema asociado y profundizado por la actual crisis económica: la falta de crédito tanto para empresas como para compradores. Gabriel Martín, economista, explicó que en la última semana el costo financiero estaba subiendo anticipando este periodo de inestabilidad y por medidas del Gobierno Nacional que tendían a controlar el dólar. “Lo que se vio es que creció el anclaje de los bancos (la cantidad de dinero que deben tener sin prestar) y se convalidaron tasas del 70% para ahorristas en los últimos días”, explicó. Estas medidas que tienden a sacar pesos del mercado para mantener la inflación a raya, hacen también que pedir dinero o comprar con tarjeta sea más caro.

Milla dijo que ya habían visto este problema. “Cuando empezamos a ver que volvía la oferta de crédito privado, que es algo bueno, alertamos que las tasas eran altas”, recordó. Es que un costo financiero del 60, 70 o hasta el 100%, como ofrecían algunos bancos privados, llegaba a triplicar la inflación. “A la hora de analizar un crédito no es solo ver cuánto es el interés, sino que también la capacidad de pago de la empresa, porque si está bajando la rentabilidad, es más difícil estar en condiciones de devolver el dinero”, aseguró el empresario.

Además, la suba del costo financiero tiene su impacto también en la capacidad de compra del público. Según Milla, el 50% del consumo en comercios sanjuaninos es con tarjeta de crédito, mientras que el resto se reparte en billeteras electrónicas y efectivo o débito. Es un nivel extremadamente alto en comparación con años anteriores. Que el interés sea muy alto puede terminar desalentando ventas. Hermes Rodríguez recordó que con las cuotas sin interés del 2024 lograron oxigenar las cuentas para el Día de la Madre, algo que se complicaría en este escenario.

El único sector consultado que no tuvo baja en la demanda y en cambio sí un salto positivo fue el de la venta de dólares. Un revendedor sanjuanino explicó en off a DIARIO DE CUYO que, desde primera hora del lunes, antes de que se conociera el primer precio del dólar, empezó a recibir más consultas. Hubo una gran cantidad que la semana pasada, antes de que se conocieran los resultados de elecciones o el efecto en los mercados, ya habían anticipado sus compras.

Gabriel Martín aseguró que la inestabilidad seguirá “hasta el 26 de octubre, mientras tanto, semana a semana habrá que ver cómo se comporta la economía”. Según analizó el especialista el escenario actual es el que más temían los mercados, que esperaban una derrota de La Libertad Avanza, pero no con una diferencia tan grande. “Los inversores respaldan el plan de Javier Milei, que por ahora no parece cambiar, pero está el temor de si tiene el respaldo político para mantener el rumbo”, opinó.

> Oportunidad para ahorristas

El economista Gabriel Martín explicó que el actual escenario golpea con fuerza al sistema productivo, pero a la vez es útil para los ahorristas. “En la actualidad hay tasas altas que permiten a los que tienen algún resto para ahorrar o incluso quienes están al día a día, pero usan billeteras virtuales, para poder tener una ganancia”, dijo. Esto se debe a que tanto servicios digitales como bancos están pagando un mejor precio por plazos fi jos o por sistemas de corto plazo para obtener intereses. Con algunas tasas que están alrededor del 70%, se abre una ventana tanto para conservadores, como quienes toman más riesgo y entran a sistemas bancarios o de fondos comunes.

>Riesgo país

Uno de los principales indicadores de la crisis económica cambiaria volvió a ser el riesgo país, que indica la consultora internacional JP Morgan. A partir del lunes, y después de que cayeran los mercados, el valor quedó en 1.108 puntos, un 20,3% por encima.