El BID y el Banco Mundial preparan inversiones por US$7000 millones en la Argentina: San Juan entre las provincias mejor consideradas Ambos organismos confirmaron nuevos desembolsos para proyectos públicos y privados. Minería, energía y turismo concentran la mayor parte de las iniciativas.

La última gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos terminó con buenas noticias en materia de financiamiento externo. Más allá del acuerdo con la administración de Donald Trump, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmaron una nueva inyección de dólares para la Argentina en el marco de sus programas de apoyo al sector público y privado.

Los fondos buscan acelerar proyectos productivos, reactivar inversiones estratégicas y apuntalar el crecimiento en regiones clave, según un informe reciente de la Fundación Mediterránea.

El Banco Mundial anunció que adelantará desembolsos por unos US$ 4000 millones a través de tres organismos: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

La entidad señaló que el paquete busca fortalecer sectores con alto potencial de competitividad, como la minería, el turismo, la energía y las pymes. “El objetivo es respaldar la agenda de reformas y crecimiento a largo plazo del país”, indicó el comunicado oficial difundido en septiembre.

Por su parte, el BID confirmó operaciones por aproximadamente US$ 2900 millones destinadas al sector público —vinculadas a reformas estructurales y programas de eficiencia—, junto con otros US$ 1000 millones canalizados a través de BID Invest para financiar proyectos privados en energía, minerales críticos, salud, conectividad y pequeñas empresas.

Según su presidente, Ilan Goldfajn, la meta es que los fondos aprobados se transformen en inversiones concretas con impacto en infraestructura y desarrollo productivo.

Provincias con mayor potencial para la inversión

De acuerdo con el estudio de la Fundación Mediterránea, el flujo de capitales provenientes de estos organismos podría redistribuir el crecimiento hacia regiones con mayor potencial en recursos naturales, energía o turismo. El trabajo identifica a las provincias de la Patagonia, Cuyo y el Noroeste argentino como las principales beneficiadas.

En el caso del sector hidrocarburífero, la mayor concentración se da en las cuencas Neuquina —que abarca Mendoza, Neuquén y Río Negro— y San Jorge —que incluye Chubut y Santa Cruz—.

Neuquén, por ejemplo, presenta un fuerte desarrollo en toda la cadena de valor energética: el empleo del sector representa el 17% del total provincial y se presentaron tres proyectos bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), centrados en producción y transporte de hidrocarburos.

Catamarca, Salta, San Juan y Jujuy también se destacan por su perfil minero, en especial por el impulso del litio y el cobre. Catamarca y Salta cuentan con tres proyectos RIGI cada una, vinculados a la producción de minerales críticos y a la mejora de infraestructura energética.

San Juan, por su parte, suma cuatro proyectos enfocados en cobre y oro, mientras que Jujuy mantiene su liderazgo en la producción de litio, aunque enfrenta desafíos en conectividad e infraestructura.

Río Negro aparece como otro de los territorios con potencial alto: tiene tres proyectos RIGI orientados al transporte de hidrocarburos y a energías renovables, junto con un entramado industrial que podría beneficiarse de los nuevos créditos multilaterales.

Provincias con beneficios moderados

En un segundo grupo, con beneficios moderados, el estudio ubica a Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. La provincia de Buenos Aires se destaca por su diversificación productiva: turismo, agroindustria, servicios y finanzas. Además, allí se aprobó uno de los proyectos RIGI vinculados a la siderurgia y hay iniciativas en energías limpias que podrían recibir garantías del Banco Mundial.

Chubut muestra una fuerte base en generación eólica y Santa Cruz combina minería y energía, con una participación laboral del 12% y 8% respectivamente.

Provincias con beneficios acotados

Por último, el informe clasifica con impacto más acotado a Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Misiones y Tierra del Fuego.

Córdoba y Santa Fe sobresalen por su agroindustria y potencial de infraestructura, mientras que Mendoza mantiene relevancia en agro, turismo y servicios asociados a la minería y los hidrocarburos. En el extremo sur, Misiones y Tierra del Fuego concentran su proyección en el turismo doméstico e internacional.

La Fundación Mediterránea concluye que los anuncios del Banco Mundial y el BID, junto con los proyectos RIGI presentados hasta ahora, podrían acelerar un cambio estructural en las economías regionales.

En total, ya se contabilizan 20 proyectos dentro de ese régimen —solo uno fue rechazado—, la mayoría concentrados en minería, hidrocarburos y energía. El desafío, remarcan, será transformar los compromisos financieros en inversiones reales que consoliden empleo, infraestructura y desarrollo productivo en todo el país.