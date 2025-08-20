El dólar blue amagó con bajar, pero hacia el cierre volvió a su valor del lunes y se mantuvo firme en máximos de abril. Vale destacar que es el más caro dentro de los paralelos.
El informal se mantuvo en $1.320 para la compra y $1.310 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por ende, el spread con el tipo de cambio mayorista cedió al 3%.
En San Juan cerró el miércoles sin variantes y se cotizó en $1.280 para la compra y $1.380 para la venta.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 20 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.310.
Valor del MEP hoy, miércoles 20 de agosto
El dólar MEP operó a $1.309,60 y el spread con el oficial se ubicó en 0,7%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 20 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.311,61 y la brecha se posicionó en 0,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 20 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,5.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 20 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.289,16, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 20 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.494, según Binance.