El dólar blue amagó con bajar, pero se mantuvo firme en máximos desde abril La cotización de la divisa en San Juan.

El dólar blue amagó con bajar, pero hacia el cierre volvió a su valor del lunes y se mantuvo firme en máximos de abril. Vale destacar que es el más caro dentro de los paralelos.

El informal se mantuvo en $1.320 para la compra y $1.310 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por ende, el spread con el tipo de cambio mayorista cedió al 3%.

En San Juan cerró el miércoles sin variantes y se cotizó en $1.280 para la compra y $1.380 para la venta.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 20 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.310.

Valor del MEP hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar MEP operó a $1.309,60 y el spread con el oficial se ubicó en 0,7%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.311,61 y la brecha se posicionó en 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,5.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.289,16, según Bitso.

MIRA TAMBIÉN El nuevo sorteo del IPV será con casi 60% más de casas disponibles que el anterior

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 20 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.494, según Binance.