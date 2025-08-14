El dólar blue bajó y tocó su valor mínimo en cuatro semanas: en San Juan volvió a bajar El tipo de cambio paralelo cedió otros $10 en la provincia. A cuánto cerró este jueves.

El dólar blue cerró a $1.300 para la compra y a $1.320 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En San Juan también se mostró en esa tendencia y cerró el jueves en $1.260 para la compra y $1.360 para la venta.

El tipo de cambio paralelo cedió $20 y tocó su menor valor en casi un mes. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 1,5%. En el balance semanal, el dólar blue cedió apenas $5.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 14 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $13 y cerró a $1.300.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, jueves 14 de agosto

Los contratos de dólar futuro anotan mayoría de bajas este jueves. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.332 y que en diciembre llegará hasta los $1.502.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 14 de agosto

El dólar blue se vende a $1.320 y la brecha con el oficial se ubica en 1,5%.

Valor del MEP hoy, jueves 14 de agosto

El dólar MEP opera a $1.324,73 y el spread con el oficial se ubica en 1,9%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 14 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.325,22 y la brecha se posiciona en 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 14 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 14 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.308,20, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 14 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s118.193, según Binance.