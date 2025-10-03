El dólar blue cayó por segunda rueda consecutiva: en San Juan bajó otros $10 De esta manera la moneda informal quedó abajo del billete en el Banco Nación.

El dólar blue cayó por segunda jornada consecutiva y quedó por debajo del oficial minorista, algo que no pasaba desde el 16 de septiembre. Luego de un comienzo de semana tenso, los mercados tuvieron una tregua en medio de las expectativas sobre las reuniones del equipo económico en EEUU.

El informal bajó $10, a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta este viernes 3 de octubre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El jueves ya había cedido otros $10, aunque respecto del viernes pasado el precio se mantuvo sin cambios. La misma tendencia mostró en San Juan, volvió a caer $10 este viernes y cerró en $1.380 para la compra y $1.480 para la venta.

De este modo, el blue terminó detrás de la cotización en el Banco Nación, que se mantuvo estable en los $1.450. Asimismo, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista mermó al 1,1%.

La paz, tanto en materia cambiaria como bursátil, se dio mientras el mercado se mantiene atento a la inminente reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con su par norteamericano, Scott Bessent, para definir detalles del esperado “salvataje”.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 3 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró sin cambios, a $1.424,50.

Valor del MEP hoy, viernes 3 de octubre

El dólar MEP opera a $1.500,55 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,3%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 3 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.532,82 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 7,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 3 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 3 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.505,18, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 3 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s121.977, según Binance.