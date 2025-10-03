Flybondi anunció una promoción especial que permite obtener un 20% de descuento en pasajes hacia y desde San Juan. El beneficio estará disponible hasta el 15 de octubre y se gestiona de manera sencilla a través de la web oficial de la aerolínea.
Paso a paso para acceder al descuento
-
Ingresar al sitio oficial de Flybondi
Accedé a www.flybondi.com desde computadora o celular.
-
Seleccionar el origen y destino
Podés elegir vuelos desde San Juan hacia Buenos Aires o desde la capital al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.
-
Elegir las fechas de viaje
La promoción aplica para todo el calendario disponible, incluso para la temporada de verano.
-
Cargar el código promocional
Antes de pagar, ingresá el cupón FLYSANJUAN en el apartado de “código promocional”.
-
Confirmar la compra
Una vez aplicado el descuento, finalizá el pago y recibí tus tickets con el 20% menos.
Más vuelos en verano
Además de esta promoción, Flybondi confirmó que durante la temporada de verano la ruta San Juan – Buenos Aires pasará de 4 frecuencias semanales a 1 vuelo diario entre diciembre y marzo. Los tickets ya están disponibles en la web, con precios desde $40.999.
Con este plan, la aerolínea consolida una red de 32 rutas nacionales e internacionales y proyecta transportar a más de 2,8 millones de pasajeros en el verano 2025-2026.