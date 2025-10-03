El paso a paso para acceder a un descuento del 20% en los pasajes de Flybondi Este beneficio aplica para vuelos hacia San Juan y desde la provincia.

Flybondi anunció una promoción especial que permite obtener un 20% de descuento en pasajes hacia y desde San Juan. El beneficio estará disponible hasta el 15 de octubre y se gestiona de manera sencilla a través de la web oficial de la aerolínea.

Paso a paso para acceder al descuento

Ingresar al sitio oficial de Flybondi

Accedé a www.flybondi.com desde computadora o celular. Seleccionar el origen y destino

Podés elegir vuelos desde San Juan hacia Buenos Aires o desde la capital al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Elegir las fechas de viaje

La promoción aplica para todo el calendario disponible, incluso para la temporada de verano. Cargar el código promocional

Antes de pagar, ingresá el cupón FLYSANJUAN en el apartado de “código promocional”. Confirmar la compra

Una vez aplicado el descuento, finalizá el pago y recibí tus tickets con el 20% menos.

Más vuelos en verano

Además de esta promoción, Flybondi confirmó que durante la temporada de verano la ruta San Juan – Buenos Aires pasará de 4 frecuencias semanales a 1 vuelo diario entre diciembre y marzo. Los tickets ya están disponibles en la web, con precios desde $40.999.

Con este plan, la aerolínea consolida una red de 32 rutas nacionales e internacionales y proyecta transportar a más de 2,8 millones de pasajeros en el verano 2025-2026.