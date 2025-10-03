Anunciaron que Flybondi tendrá vuelos diarios de San Juan a Buenos Aires en la temporada de verano Además lanzaron una promoción de descuentos en vuelos hasta el 15 de octubre.

La aerolínea Flybondi puso en vigencia una promoción del 20% de descuento para usar en la compra de pasajes a través de la web oficial. Este beneficio aplica para vuelos hacia San Juan y desde la provincia, para todo el calendario disponible, y podrá utilizarse hasta el 15 de octubre ingresando un código (que es FLYSANJUAN), en la página de la empresa.

Por otra parte la aerolínea low cost anunció un importante incremento en sus vuelos de cara a las próxima temporada de verano. En este marco, la ruta San Juan-Buenos Aires pasará de 4 vuelos semanales a 1 vuelo diario entre diciembre y marzo, lo que representa un aumento del 75% respecto a septiembre.

Los vuelos ya se encuentran en la web y hay tickets desde $40.999.

Cabe destacar que, recientemente, Flybondi anunció su plan de crecimiento para la temporada de verano 2025-2026 en la que alcanzará un récord de 15.000 vuelos programados y proyecta transportar a más de 2,8 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 56% respecto al verano pasado.

Para hacerlo posible, incorporará 10 aeronaves por modalidad ACMI, lo que permitirá reforzar su oferta de vuelos entre diciembre y marzo.

Con este plan, la aerolínea consolida para el verano una red de 32 rutas nacionales e internacionales, reafirmando su compromiso de ampliar la conectividad aérea y contribuir al crecimiento del turismo y la economía del país.

Así, desde el inicio de sus operaciones en 2018, Flybondi ya transportó a más de 16 millones de personas, de las cuales un 20% voló por primera vez en su vida.