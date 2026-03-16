El Mercado Artesanal celebrará el Día del Artesano con música, sorteos y gastronomía: conocé cuándo será

El encuentro está rganizado por el Mercado Artesanal, dependiente del Gobierno de San Juan, se realizará el próximo 22 de marzo.

El Mercado Artesanal organizó un encuentro para celebrar el Día del Artesano el próximo domingo.

Con un ‘Homenaje a los Guardianes de las Artesanías’, el Gobierno de San Juan se prepara para festejar el Día del Artesano. Será con un encuentro donde habrá feria, música, sorteos y gastronomía para rendirle honor a quienes preservan los oficios y saberes tradicionales. Está organizado por el Mercado Artesanal que en febrero pasado arrancó con las actividades.

La propuesta del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero es compartir una tarde, celebrar y reconocer el valor de las artesanías y a quienes mantienen viva esta tradición. Es por este motivo que organizó un encuentro donde la gente podrá de diferentes actividades recreativas y artísticas para celebrar el Día del Artesano que se conmemora el 19 de marzo.

mercado2 El Mercado Artesanal ofrece las obras de los artesanos sanjuaninos más reconocidos. La propuesta incluye demostraciones de oficios artesanales, campeonato de ajedrez y de truco, sorteos de artesanías, un patio gastronómico que ofrecerá una gran variedad de platos y show en vivo de artistas locales.

Los detalles del encuentro del Mercado Artesanal Fecha: el encuentro por el Día del Artesano se realizará el próximo domingo 22 de marzo.

Lugar: será en el Mercado Artesanal, en Avenida España y Calle 25 de Mayo. La tienda del Mercado Artesanal estará abierta para que conocer y llevarse piezas únicas hechas por los artesanos.