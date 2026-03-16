    • 16 de marzo de 2026 - 19:57

    El Mercado Artesanal celebrará el Día del Artesano con música, sorteos y gastronomía: conocé cuándo será

    El encuentro está rganizado por el Mercado Artesanal, dependiente del Gobierno de San Juan, se realizará el próximo 22 de marzo.

    El Mercado Artesanal organizó un encuentro para celebrar el Día del Artesano el próximo domingo.

    El Mercado Artesanal organizó un encuentro para celebrar el Día del Artesano el próximo domingo.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    Leé además

    Los creadores del mate gigante, que representa a la provincia: Quattropani, Abadía, Sarasúa, Bonnet y Quero (de izq. a der)

    Día del artesano: el mate gigante de San Juan, el gran protagonista
    Capital contará con un punto limpio donde los vecinos podrán dejar los residuos sólidos y secos ideales para reciclar.

    Capital trabaja en tres puntos clave para aumentar la recuperación de materiales reciclablesy reducir basura

    La propuesta del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero es compartir una tarde, celebrar y reconocer el valor de las artesanías y a quienes mantienen viva esta tradición. Es por este motivo que organizó un encuentro donde la gente podrá de diferentes actividades recreativas y artísticas para celebrar el Día del Artesano que se conmemora el 19 de marzo.

    mercado2
    El Mercado Artesanal ofrece las obras de los artesanos sanjuaninos más reconocidos.

    El Mercado Artesanal ofrece las obras de los artesanos sanjuaninos más reconocidos.

    La propuesta incluye demostraciones de oficios artesanales, campeonato de ajedrez y de truco, sorteos de artesanías, un patio gastronómico que ofrecerá una gran variedad de platos y show en vivo de artistas locales.

    Los detalles del encuentro del Mercado Artesanal

    Fecha: el encuentro por el Día del Artesano se realizará el próximo domingo 22 de marzo.

    Lugar: será en el Mercado Artesanal, en Avenida España y Calle 25 de Mayo. La tienda del Mercado Artesanal estará abierta para que conocer y llevarse piezas únicas hechas por los artesanos.

    Horario: de 17 a 21.

    Entrada: libre y gratuita.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Por el avance de las obras de repavimentación en calle España, hay desvíos de tránsito en un transitado cruce

    Por el avance de las obras de repavimentación en calle España, hay desvíos de tránsito en un transitado cruce

    cuenta regresiva para la repavimentacion de calle meglioli, una arteria clave de rawson

    Cuenta regresiva para la repavimentación de calle Meglioli, una arteria clave de Rawson

    En Sarmiento ya arrancó la construcción de la plaza que combinará espacios para la diversión, deporte, cultura y recreación.

    En Sarmiento avanzan con una plaza que tendrá desde juegos hasta un anfiteatro y un sector de lectura

    Terminal de Ómnibus de Jáchal, imagen ilustrativa del rediseño

    Jáchal: presentaron el proyecto de refacción integral de la Terminal de Ómnibus