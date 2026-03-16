El Mercado Artesanal celebrará el Día del Artesano con música, sorteos y gastronomía: conocé cuándo será

La propuesta del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero es compartir una tarde, celebrar y reconocer el valor de las artesanías y a quienes mantienen viva esta tradición. Es por este motivo que organizó un encuentro donde la gente podrá de diferentes actividades recreativas y artísticas para celebrar el Día del Artesano que se conmemora el 19 de marzo.
La propuesta incluye demostraciones de oficios artesanales, campeonato de ajedrez y de truco, sorteos de artesanías, un patio gastronómico que ofrecerá una gran variedad de platos y show en vivo de artistas locales.
Los detalles del encuentro del Mercado Artesanal
Fecha: el encuentro por el Día del Artesano se realizará el próximo domingo 22 de marzo.
Lugar: será en el Mercado Artesanal, en Avenida España y Calle 25 de Mayo. La tienda del Mercado Artesanal estará abierta para que conocer y llevarse piezas únicas hechas por los artesanos.