En el marco de las obras por el Plan Urbano de Pavimentación el cruce de España y Libertador tiene habilitado solo media calzada. Piden circular con precaución.

Por el avance de las obras de repavimentación en calle España, hay desvíos de tránsito en un transitado cruce

En el marco de las obras del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal-1° Etapa Capital, continúan los trabajos de repavimentación en calle España, en el tramo comprendido entre calle Maipú y avenida Libertador General San Martín, sector que será intervenido en su totalidad.

Debido al avance de las tareas, desde el Ministerio de Infraestructura informaron que se implementó un corte de media calzada en la intersección de avenida Libertador y avenida España, donde se trabaja con equipos y maquinaria en el marco de la obra. Sin dudas un cruce clave y muy transitado, prácticamente durante toda la jornada. Por lo tanto, si bien el sector cuenta con señalización preventiva y ordenamiento del tránsito, se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones viales.

Además, se mantiene el desvío de tránsito en el tramo de avenida España entre calle San Luis y avenida Libertador, por la presencia de maquinaria y personal que desarrolla las tareas en la zona.

image En que consisten las obras Las tareas en ejecución incluyen la demolición de las losas de hormigón existentes, el relleno con material de base, la imprimación de los paños y la limpieza y sellado de juntas, grietas y fisuras. Posteriormente se colocará un carpetín asfáltico para habilitar el tránsito y, en una etapa final, se aplicará la carpeta asfáltica definitiva.