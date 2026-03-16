    • 16 de marzo de 2026 - 19:57

    Capital trabaja en tres puntos clave para aumentar la recuperación de materiales reciclablesy reducir basura

    La Municipalidad de Capital apunta a la separación de residuos en origen y a la recolección diferenciada.

    Capital contará con un punto limpio donde los vecinos podrán dejar los residuos sólidos y secos ideales para reciclar.

    Capital contará con un punto limpio donde los vecinos podrán dejar los residuos sólidos y secos ideales para reciclar.

    Foto:

    (Prensa Capital)
    Por Fabiana Juarez

    La Municipalidad de Capital refuerza las acciones para cuidar el medio ambiente con colaboración de los vecinos. Las actividades apuntan a fomentar la separación de residuos en origen y a la recolección diferenciada para aumentar la recuperación de materiales reciclables. Estas medidas están en sintonía con algunas que tomó el Gobierno de San Juan.

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    Lisandro Cevinelli, subsecretario de Servicios y Ambiente, de la Municipalidad de Capital, dijo que una de estas acciones es ‘La ciudad recicla’ que incluye un trabajo mancomunado con los vecinos. Dijo que los vecinos se encargarán de hacer la separación en origen de los residuos, mientras que el municipio hará la recolección diferenciada.

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    Capital le entregará bolsas azules a los vecinos para depositar los residuos sólidos y secos en el marco del programa 'La ciudad recicla'.

    Capital le entregará bolsas azules a los vecinos para depositar los residuos sólidos y secos en el marco del programa 'La ciudad recicla'.

    Cevinelli dijo que este programa se aplicará en primera instancia en la zona Noreste del departamento que comprende los barrios Smata, Mutual Banco San Juan, Las Acacias, Cooperaq 3, Solares de Graffigna, Colón, Asunción, Timoteo Maradona y Villa Safe. Agregó que se eligió comenzar por esta zona porque aún no cuenta con contenedores.

    ‘A los vecinos les vamos a entregar 4 bolsas azules por mes para que allí coloquen botellas de plástico, papeles, cartón, latas y vidrios que deberán sacar a la calle únicamente los días martes, que es cuando pasará el camión municipal que se encargará exclusivamente de la recolección diferenciada’, dijo el funcionario.

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    La Municipalidad de Capital tiene 60 contenedores para distribuir en las escuelas para la separación de residuos en origen.

    La Municipalidad de Capital tiene 60 contenedores para distribuir en las escuelas para la separación de residuos en origen.

    El trabajo con las escuelas de Capital

    Otra de las acciones para cuidar el medio ambiente y fomentar la separación en origen es el programa ‘La escuela recicla’, que el municipio de Capital puso en marcha el año pasado y que reforzará este año. En este caso, se cuenta con la participación y colaboración de las comunidades educativas.

    En este marco, el municipio entregó contenedores verdes a 14 escuelas para colocar allí los residuos secos y reciclables que luego retira el municipio de manera diferencial, también los días martes. Esta acción estuvo acompañada por charlas de concientización y capacitación para que los alumnos desde chicos tomen conciencia de los beneficios de separar los residuos en origen y fomentar el reciclado.

    Cevinelli dijo que este año se continuará con la separación en origen en estas 14 escuelas y se agregarán las que se encuentran en la zona donde se implementará el programa ‘La ciudad recicla’ para seguir avanzando. ‘Tenemos cerca de 60 contenedores verdes para distribuir en las escuelas, ya que la idea es que este programa llegue a todas las instituciones educativas de Capital’, sostuvo el funcionario.

    Un punto limpio en Capital

    El tercer punto en el que trabaja el municipio de Capital es el funcionamiento de un ‘Punto limpio’ en el departamento. Consiste en la instalación de un gran contenedor que le cedió la Secretaria de Ambiente donde los vecinos pueden depositar de manera diferenciada cartones, latas, vidrios, pilas, baterías y RAE. ‘Este punto limpio funcionará en el Vivero Municipal, frente a El Palomar para que allí dejen los residuos sólidos y secos los vecinos que no tienen contenedores ni recolección diferenciada de materiales reciclables. Con todas estas acciones buscamos fomentar la separación en origen y el reciclado’, explicó Cevinelli.

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