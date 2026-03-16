En Sarmiento avanzan con una plaza que tendrá desde juegos hasta un anfiteatro y un sector de lectura

Con el objetivo de ofrecer un espacio para el encuentro vecinal, el arte y la recreación, en Sarmiento ya arrancó la construcción de un paseo que tendrá hasta un anfiteatro. Es l a plaza del Barrio Del Carmen , en Los Berros , cuya obra encaró el municipio de Sarmiento con fondos propios , mientras espera la aprobación para la construcción de baños públicos.

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Con una inversión de casi $230 millones, ya comenzó la construcción de la plaza en Los Berros. Los primeros trabajos consistieron en el cierre perimetral y la preparación del terreno de 4.066 metros cuadrados para transformar este espacio en un nuevo espacio para toda la comunidad.

Eduardo Moreno, director de Obras, del municipio de Sarmiento, dijo que las principales funciones de esta plaza están relacionadas con la cultura, el deporte y la recreación . ‘El diseño de esta plaza se organiza en diferentes sectores, cada uno destinado a actividades específicas. Se ha previsto un área para juegos infantiles, un anfiteatro para eventos culturales, un sector de lectura para la tranquilidad y la contemplación, y un área de soporte al Centro Integrador Comunitario (CIC) situado frente al terreno’, dijo el funcionario.

En Sarmiento ya arrancó la construcción de la plaza del Barrio Del Carmen, en la localidad de Los Berros.

Moreno agregó que en el centro del diseño se encuentra un área destacada por su vegetación xerófila , que no sólo es visualmente atractiva sino también adecuada para el clima árido de la zona. Y que en el corazón de esta centralidad, se ubicará un equipamiento de salud , accesible a través de un sendero principal. Este sendero principal está complementado por un camino secundario en forma de zigzag, diseñado específicamente para que los usuarios puedan realizar actividad física , ofreciendo un recorrido más largo y variado.

El funcionario dijo además que se han planificado sombras estratégicas en los espacios donde se espera que los usuarios permanezcan, asegurando así su confort. ‘La elección de vegetación xerófila no sólo responde a una necesidad práctica de adaptación climática, sino que también refuerza la identidad del lugar, creando un entorno armonioso y sostenible. Los senderos diferenciados se resaltarán con hormigones coloreados para lograr una integración armoniosa’, explicó Moreno.

plaza La nueva plaza en Los Berros, departamento Sarmiento tendrá también estacionamiento para bicicletas.

Inclusión en la nueva plaza de Sarmiento

En esta nueva plaza se ha priorizado la creación de un entorno inclusivo y seguro, donde la comunidad pueda interactuar, ejercitarse y disfrutar de la naturaleza en un ambiente diseñado para el bienestar. Se contempla la construcción de rampas en los bordes de sus límites para asegurar una buena accesibilidad. Estas rampas se construirán en el espacio donde se llevará a cabo el entubamiento de las cunetas. Esta medida garantizará el correcto escurrimiento de las aguas superficiales, facilitando el drenaje y evitando problemas asociados con cunetas descubiertas, como la acumulación de basura y el riesgo de accidentes. Con respecto a las veredas, se piensan con solares amplios, donde permitan generar un espacio destinado al esparcimiento además de la integración de los espacios.

‘En cuanto a la iluminación en esta nueva plaza se planea darle fuerza e importancia a este aspecto, resaltando cada uno de los espacios destinados a las distintas actividades para la seguridad de los usuarios. A esto se sumará iluminación perimetral para contribuir con un mejor servicio y seguridad’, dijo Moreno.

Otros datos sobre la plaza en Sarmiento

Costo: la construcción de la plaza en el Barrio Del Carmen, en la localidad de Los Berros, tiene un costo de $229.151.448 que se pagará con fondos municipales.

Plazo de obra: 90 días corridos. Se estima que en tres meses estará lista.

Mejoras: la obra de la plaza incluye la construcción de una dársena para estacionamiento, facilitando el acceso al espacio verde