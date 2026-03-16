Cuenta regresiva para la repavimentación de calle Meglioli, una arteria clave de Rawson

La obra había sido anunciada por el gobernador Marcelo Orrego y se iniciará en las próximas semanas, mejorando la conectividad y la seguridad vial de la zona.

Tal como lo había comprometido el gobernador Marcelo Orrego durante la inauguración de Calle 5, en las próximas semanas comenzará la repavimentación de calle Meglioli (Ruta Provincial 70) en el departamento Rawson, una arteria estratégica para la circulación del Gran San Juan.

Los trabajos abarcarán 2.700 metros lineales, desde calle República del Líbano hasta Calle 5, consolidando un corredor de alto tránsito vehicular que conecta Rawson con Rivadavia y otros departamentos.

La obra había sufrido demoras debido a la necesidad de coordinar con el municipio la extracción de ejemplares arbóreos que interferían con la correcta ejecución de los trabajos. Esta intervención fue indispensable para garantizar una base sólida y asegurar la durabilidad del nuevo pavimento.

El proyecto incluye limpieza de banquinas, reacondicionamiento de la base estructural y colocación de la nueva carpeta asfáltica, mejorando las condiciones de circulación y la seguridad vial para los vecinos.