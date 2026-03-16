Cuenta regresiva para la repavimentación de calle Meglioli, una arteria clave de Rawson

Tal como lo había comprometido el gobernador Marcelo Orrego durante la inauguración de Calle 5, en las próximas semanas comenzará la repavimentación de calle Meglioli (Ruta Provincial 70) en el departamento Rawson, una arteria estratégica para la circulación del Gran San Juan.
Los trabajos abarcarán 2.700 metros lineales, desde calle República del Líbano hasta Calle 5, consolidando un corredor de alto tránsito vehicular que conecta Rawson con Rivadavia y otros departamentos.
La obra había sufrido demoras debido a la necesidad de coordinar con el municipio la extracción de ejemplares arbóreos que interferían con la correcta ejecución de los trabajos. Esta intervención fue indispensable para garantizar una base sólida y asegurar la durabilidad del nuevo pavimento.
El proyecto incluye limpieza de banquinas, reacondicionamiento de la base estructural y colocación de la nueva carpeta asfáltica, mejorando las condiciones de circulación y la seguridad vial para los vecinos.
La iniciativa será financiada íntegramente con fondos provinciales en el marco de la Etapa Nº 21 de la Dirección Provincial de Vialidad, que ejecuta mejoras viales en distintos departamentos de la provincia.