Clima en San Juan: anticipan días templados y un sábado más fresco

El clima en San Juan seguirá con tardes agradables y mañanas frías. Solo el sábado romperá la estabilidad con nubosidad y descenso de temperatura.

El clima en San Juan se mantiene estable con tardes templadas y mañanas frías.

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El clima en San Juan transita los últimos días de abril con condiciones ideales, marcando uno de los meses más confortables del año. Según el climatólogo Germán Poblete, el pronóstico extendido muestra mañanas frías pero tardes templadas, en una transición hacia mayo sin sobresaltos importantes.

Durante este miércoles, la provincia registró una mínima de 5 grados y una máxima cercana a los 24, producto de cielos despejados que favorecen el enfriamiento nocturno y el calentamiento diurno. Este comportamiento típico del otoño se mantendrá en los próximos días.

Clima en San Juan: cómo sigue el pronóstico Para el jueves se espera un panorama muy similar, con mínimas de 6 grados y máximas de 24, mientras que el viernes 1 de mayo presentará condiciones incluso más agradables, con temperaturas que podrían alcanzar los 25 grados.

Sin embargo, el sábado marcará una excepción. El ingreso de una vaguada desde el Atlántico provocará nubosidad, lo que hará subir las mínimas a 8 o 9 grados y bajar las máximas a unos 20 grados. Además, se espera presencia de viento del sur, lo que reforzará la sensación de frescura.

El domingo volverá la estabilidad, con mínimas de 6 grados y máximas de 22, condiciones que se repetirán durante el lunes y martes, consolidando un inicio de mayo con tiempo mayormente estable.