    • 23 de abril de 2026 - 17:51

    Infraestructura vial: la Avenida España entró en la etapa final de la repavimentación

    Desde Infraestructura informaron que resta colocar la carpeta asfáltica definitiva en la Avenida España.

    La repavimentación de la Avenida España, en Capital, entró en su etapa final.

    La repavimentación de la Avenida España, en Capital, entró en su etapa final.

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    (Redes sociales)
    Por Fabiana Juarez

    La Ciudad de San Juan se encamina a concluir una de sus obras viales más esperadas. La repavimentación de la Avenida España, una arteria vital que conecta el flujo diario de miles de sanjuaninos, ha ingresado en su fase resolutiva. Tras semanas de trabajos intensivos, Infraestructura confirmó que pronto se iniciará la aplicación de la carpeta asfáltica definitiva.

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    Pronto se comenzará a aplicar la carpeta asfática definitiva en la Avenida España.

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    nida España

    El proyecto se extiende sobre un corredor estratégico: desde calle Maipú hasta Avenida Ignacio de la Roza. Este tramo no solo es uno de los de mayor tránsito en la Capital, sino que funciona como columna vertebral para el acceso al microcentro y zonas institucionales.

    Hasta el momento, los equipos técnicos han completado las tareas de base, que aseguran la durabilidad de la calzada a largo plazo:

    • Reemplazo de losas: sustitución de paños de hormigón dañados en diversos tramos.
    • Sellado de grietas y juntas: un paso crítico para evitar filtraciones y futuros baches.
    • Colocación de carpetín: la preparación técnica de la superficie previa al asfaltado final.
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    La repavimentación de Avenida España se lleva a cabo en el tramo comprendido entre Ignacio de la Roza y Maipú.

    La repavimentación de Avenida España se lleva a cabo en el tramo comprendido entre Ignacio de la Roza y Maipú.

    Detalles del Plan Urbano de Pavimentación

    Esta intervención se realiza bajo el ala del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal (1º Etapa Capital). El objetivo principal de estas acciones es claro: optimizar la seguridad vial y prolongar la vida útil de las calzadas en zonas de alto desgaste.

    'Trabajamos para mejorar la circulación y brindar mayor seguridad, pensando no solo en el tránsito de hoy, sino en una infraestructura resistente para el futuro', señalaron fuentes oficiales del Ministerio.

    Beneficios para los conductores y vecinos

    Con la finalización de la obra, se espera una notable mejora en la fluidez del tránsito y una reducción en los tiempos de traslado. Además, la renovación de la carpeta asfáltica disminuye el riesgo de siniestros viales y el desgaste mecánico de los vehículos que circulan por la zona.

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