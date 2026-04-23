Infraestructura vial: la Avenida España entró en la etapa final de la repavimentación

La Ciudad de San Juan se encamina a concluir una de sus obras viales más esperadas. La repavimentación de la Avenida España , una arteria vital que conecta el flujo diario de miles de sanjuaninos, ha ingresado en su fase resolutiva. Tras semanas de trabajos intensivos, Infraestructura confirmó que pronto se iniciará la aplicación de la carpeta asfáltica definitiva.

El proyecto se extiende sobre un corredor estratégico: desde calle Maipú hasta Avenida Ignacio de la Roza . Este tramo no solo es uno de los de mayor tránsito en la Capital, sino que funciona como columna vertebral para el acceso al microcentro y zonas institucionales.

Hasta el momento, los equipos técnicos han completado las tareas de base, que aseguran la durabilidad de la calzada a largo plazo:

Esta intervención se realiza bajo el ala del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal (1º Etapa Capital). El objetivo principal de estas acciones es claro: optimizar la seguridad vial y prolongar la vida útil de las calzadas en zonas de alto desgaste.

La repavimentación de Avenida España se lleva a cabo en el tramo comprendido entre Ignacio de la Roza y Maipú.

'Trabajamos para mejorar la circulación y brindar mayor seguridad, pensando no solo en el tránsito de hoy, sino en una infraestructura resistente para el futuro', señalaron fuentes oficiales del Ministerio.

Beneficios para los conductores y vecinos

Con la finalización de la obra, se espera una notable mejora en la fluidez del tránsito y una reducción en los tiempos de traslado. Además, la renovación de la carpeta asfáltica disminuye el riesgo de siniestros viales y el desgaste mecánico de los vehículos que circulan por la zona.