Jáchal: presentaron el proyecto de refacción integral de la Terminal de Ómnibus

El municipio transformará el edificio en un polo de servicios con conectividad, áreas para artesanos y renovación total de la playa de maniobras.

El intendente Matías Espejo encabezó la presentación de la próxima remodelación de la Terminal de Ómnibus de Jáchal, que incluirá tanto el edificio como su entorno urbano. La obra busca transformar la terminal en un centro de servicios que integre conectividad digital, espacios para artesanos y mejoras estructurales en el área de andenes.

Acompañado por el Secretario de Gobierno, Juan Pablo Dara, y el Coordinador de Gabinete, Aristóbulo Tejada, el jefe comunal brindó detalles de una intervención que pretende modernizar la experiencia del pasajero y potenciar el comercio local. Los trabajos comenzarán "de lleno" en abril próximo.

"La Terminal de Ómnibus de Jáchal dejará de ser un mero lugar de paso para transformarse en un moderno centro de servicios y encuentro", señaló Espejo en conferencia de prensa. "Queremos que el visitante se encuentre con la cultura de nuestro departamento apenas llegue", agregó.

Terminal de Ómnibus: ejes de la modernización El proyecto contempla desde la actualización tecnológica hasta la renovación física de los espacios de espera. En el interior, se destaca el cambio de revestimientos y la reorganización de boleterías, mientras que en el exterior se trabajará sobre la playa de maniobras y la creación de un sector ferial permanente.

Perfil digital La obra incorpora Infraestructura digital para maximizar la experiencia del pasajero. El proyecto incluye:

Conectividad Wi-Fi de alta velocidad en todo el predio.

Terminales de autogestión de servicios varios.

Pantallas de información en tiempo real con salidas y arribos.

Puntos de carga para dispositivos móviles en las salas de espera. feria 2 totems Habrá terminales de autogestión Renovación edilicia En lo que respecta a la infraestructura física, se destaca: