    • 16 de marzo de 2026 - 13:28

    Jáchal: presentaron el proyecto de refacción integral de la Terminal de Ómnibus

    El municipio transformará el edificio en un polo de servicios con conectividad, áreas para artesanos y renovación total de la playa de maniobras.

    Terminal de Ómnibus de Jáchal, imagen ilustrativa del rediseño

    Terminal de Ómnibus de Jáchal, imagen ilustrativa del rediseño

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El intendente Matías Espejo encabezó la presentación de la próxima remodelación de la Terminal de Ómnibus de Jáchal, que incluirá tanto el edificio como su entorno urbano. La obra busca transformar la terminal en un centro de servicios que integre conectividad digital, espacios para artesanos y mejoras estructurales en el área de andenes.

    Leé además

    Adentro. Sportivo Del Carril se metió en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones eliminando a Yrigoyen por penales.

    Copa de Campeones: Siete clasificados en una jornada marcada por los penales
    El próximo domingo 22 de marzo se realizará la 12ª Cabalgata Infantil en el departamento Jáchal.

    Se viene una nueva edición de la Cabalgata Infantil en Jáchal: conocé cuándo será

    Acompañado por el Secretario de Gobierno, Juan Pablo Dara, y el Coordinador de Gabinete, Aristóbulo Tejada, el jefe comunal brindó detalles de una intervención que pretende modernizar la experiencia del pasajero y potenciar el comercio local. Los trabajos comenzarán "de lleno" en abril próximo.

    "La Terminal de Ómnibus de Jáchal dejará de ser un mero lugar de paso para transformarse en un moderno centro de servicios y encuentro", señaló Espejo en conferencia de prensa. "Queremos que el visitante se encuentre con la cultura de nuestro departamento apenas llegue", agregó.

    Terminal de Ómnibus: ejes de la modernización

    El proyecto contempla desde la actualización tecnológica hasta la renovación física de los espacios de espera. En el interior, se destaca el cambio de revestimientos y la reorganización de boleterías, mientras que en el exterior se trabajará sobre la playa de maniobras y la creación de un sector ferial permanente.

    Perfil digital

    • La obra incorpora Infraestructura digital para maximizar la experiencia del pasajero. El proyecto incluye:
    • Conectividad Wi-Fi de alta velocidad en todo el predio.
    • Terminales de autogestión de servicios varios.
    • Pantallas de información en tiempo real con salidas y arribos.
    • Puntos de carga para dispositivos móviles en las salas de espera.
    feria 2 totems
    Habr&aacute; terminales de autogesti&oacute;n

    Habrá terminales de autogestión

    Renovación edilicia

    En lo que respecta a la infraestructura física, se destaca:

    • Cambio total de pisos, revestimientos en baños y recambio de aberturas.
    • Se reorganizarán las boleterías para mayor comodidad (con aire acondicionado y atención hacia el andén)
    • Se creará un centro de informes turísticos y productivos.
    • Andén: Colocación de piso granítico, cielorraso de metal perforado para cubrir estructuras, numeración de plataformas e iluminación LED ornamental y de gran potencia.
    • Repavimentación asfáltica: Colocación en la playa de maniobras, de una carpeta de concreto asfáltico de 4 cm de espesor, cubriendo una superficie total de 2000 m².
    feria 3 anden
    Se har&aacute; cambio de piso, numeraci&oacute;n de andenes e iluminaci&oacute;n led, entre otros &iacute;tems.

    Se hará cambio de piso, numeración de andenes e iluminación led, entre otros ítems.

    Paseo y Feria de Artesanos

    El diseño contempla la creación de un Paseo Ferial con una pérgola metálica destinada a los artesanos y productores locales. Además, se sumarán espacios lúdicos y áreas recreativas para esparcimiento y recreación.

    feria artesanos
    La Terminal de &Oacute;mnibus de J&aacute;chal incluir&aacute; predio para artesanos y recreaci&oacute;n.

    La Terminal de Ómnibus de Jáchal incluirá predio para artesanos y recreación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La obra de pavimentación que lleva adelante Infraestuctura en la Calle Eugenio Flores, en Jáchal, muestra importantes avances.

    La histórica calle Eugenio Flores, de Jáchal, ya luce 750 metros de asfalto nuevo

    Reclamo en Jáchal.

    Docentes cortan media calzada en Ruta 436 en Iglesia y otros se reúnen en Jáchal en reclamo salarial

    Advierten por crecidas en San Juan: estado de rutas para este viernes 30 de enero

    El estado de rutas en San Juan: varios caminos continúan intransitables tras las lluvias

    Nuevamente Jáchal fue uno de los departamentos más afectados por las lluvias y crecientes registradas anoche y esta madrugada.

    Jáchal complicado con las lluvias: 10 personas evacuadas y una conductora arrastrada por la creciente