El dólar blue en San Juan: trepó otros $20 y anotó un nuevo récord desde abril La cotización en la provincia siguió la misma tendencia que en la City porteña.

El dólar blue trepó otros $20 y alcanzó su valor nominal más alto en cuatro meses y medio. Aun así, terminó por debajo de la cotización del oficial minorista.

El informal cerró a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito, precios récord desde el 11 de abril. En San Juan también arrancó la semana con una suba de $20 y cerró en $1.310 para la compra y $1.400 para la venta.

No obstante, la brecha con el oficial mayorista se redujo desde el 1,8% hasta el 0,2%. Asimismo, el dólar blue finalizó por detrás del precio en el Banco Nación ($1.370), algo que no ocurría desde el 8 de agosto.

Vale recordar que el tipo de cambio paralelo avanzó $25 (1,9%) la semana pasada, luego de arrastrar dos semanas a la baja.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 25 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $41 y cerró a $1.362.

Valor del MEP hoy, viernes lunes 25 de agosto

El dólar MEP opera a $1.357,16 y se ubica debajo del oficial por primera vez en seis ruedas.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 25 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.357,01, lo cual deja una brecha con el oficial negativa de -0,4%:

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 25 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.781.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 25 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.358,95, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 25 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.311, según Binance.