El dólar blue rebotó tras el fin de semana largo y cerró a $1.570 en San Juan

La cotización del dólar blue subió $10 en el mercado nacional y volvió a despegarse del dólar oficial.

El dólar blue retomó la tendencia alcista este martes, tras el fin de semana largo, y cerró a $1.550 para la venta y $1.530 para la compra en el mercado nacional. En San Juan, en tanto, la divisa informal cotizó a $1.570 para la venta y $1.510 para la compra, con valores superiores a los registrados en el circuito nacional.

La moneda paralela avanzó $10, equivalente a un 0,7%, durante la primera jornada hábil de la semana, luego de dos ruedas sin subas. El movimiento también le permitió volver a distanciarse del dólar oficial minorista del Banco Nación, que finalizó el día a $1.535 para la venta, después de varias jornadas en las que ambas cotizaciones se mantuvieron prácticamente a la par.

En el segmento mayorista, considerado la referencia del mercado cambiario, el dólar cerró a $1.512,50 para la venta. A partir de esa cotización, la brecha entre el tipo de cambio mayorista y el blue se ubicó en torno al 2,5%, de acuerdo con los valores informados para la jornada.

Por su parte, los dólares financieros también registraron cotizaciones por encima del tipo de cambio mayorista. El contado con liquidación (CCL) operó a $1.609,54, con una brecha del 6,4% respecto del oficial, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.537,68, con una diferencia del 1,7%.

En cuanto a las cotizaciones para consumos y operaciones digitales, el dólar tarjeta o turista se posicionó en $1.995,50, valor que contempla el recargo del 30% sobre el tipo de cambio minorista, deducible del Impuesto a las Ganancias. En tanto, el dólar cripto operó a $1.612,75.