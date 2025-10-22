El dólar blue volvió a subir y rompió un nuevo récord en la recta final a las elecciones: en San Juan saltó otros $40 La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica ahora en 4,1%. Su cotización en la provincia.

El dólar blue volvió a subir en la recta final a las elecciones legislativas y rompió un nuevo récord nominal tras finalizar la jornada a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica ahora en 4,1%.

El billete paralelo acumula una suba de $65 (+4,4%) en lo que va de la semana y se asienta a $35 sobre el precio de venta del Banco Nación (BNA), que se mantuvo estable a $1.515.

El dólar blue subió $40 y quebró un nuevo récord.

El dólar blue se recalentó y quebró un nuevo récord a cinco días de las elecciones

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 22 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.489.

Valor del MEP hoy, miércoles 22 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.592,54 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 7%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 22 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.611,40 y la brecha con el dólar oficial es del 8,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,5.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.588,18, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s108.155, según Binance.