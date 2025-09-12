El dólar cerró la semana en San Juan en 1.470 pesos para la venta En Buenos Aires este precio terminó en la última jornada de una semana de volatilidad en 1.465.

La economía vivió una semana revuelta. El precio del dólar aceleró durante los últimos cinco días tras la incertidumbre en los mercados que generó la elección legislativa de Buenos Aires. Como resultado, todos los días la cotización estuvo por encima de los 1.400 pesos y para el cierre de este viernes, en San Juan se vendía a 1.470 pesos.

Estos datos surgen de la página Dólar San Juan, que hace un promedio entre los valores de comercialización informales que todavía quedan, a pesar de la apertura del cepo. Tal como es habitual, en estos circuitos el valor que se ofrecía era mayor al del cierre del dólar oficial en Buenos Aires, que fue de 1.465 pesos.

El pasado lunes, después de horas de especulaciones porque se anticipaba un salto en la divisa en los vendedores de dólar cripto y por la caída de bonos argentinos, las operaciones empezaron con la divisa en 1.440 en San Juan y 1.425 el oficial.

Según pudo averiguar DIARIO DE CUYO el pasado martes, cuando se empezaban a ver los primeros coletazos de las elecciones bonaerenses, la demanda de dólares creció en la provincia. Así lo explicó un vendedor de divisas, quien dijo que el apuro por cambiar pesos a norteamericanos empezó incluso antes, porque ya se veía una aceleración.

Sin expectativas de que la próxima semana se reviertan las subas registradas hasta ahora, resta ver qué sucederá a partir del lunes con el precio de los dólares. Por ahora, la base de operación con la que abrirán será de 1.470 pesos.