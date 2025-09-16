El dólar oficial alcanzó los $1.480 en Banco Nación, pese a la fuerte intervención del BCRA en futuros El tipo de cambio mayorista cerró con leve alza, y quedó más cerca del umbral de intervención del BCRA, a pesar la reiterada participación oficial en futuros. A su vez, los dólares financieros retroceden.

Pese a la fuerte intervención en futuros del Banco Central (BCRA), El dólar mayorista subió por séptima rueda al hilo y quedó a menos de $5 del techo de la banda, mientras que el minorista trepó $5 y alcanzó los $1.480 en el Banco Nación. El movimiento se dio un día después de que el presidente Javier Milei presentara el Presupuesto 2026 en cadena nacional, con un tono más moderado tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, y donde ratificó la continuidad del equilibrio fiscal financiero como eje central de su gestión.

Así, el mayorista avanzó $2 a $1.469 y quedó a 0,3% ($4,90) del techo de la banda, que hoy se ubicó en los $1.473,90. El volumen operado en el segmento contado fue de u$s351.000 millones, un “discreto” valor negociado.

En esa línea, Gustavo Quintana destacó que “la evolución del dólar mayorista sigue siendo alcista y alcanza todos los días nuevos máximos históricos”, pese a que la suba de los primeros dos días de la semana fue de $16, bastante por debajo de la escalada de $61,50 vista en el mismo período de la semana pasada. “Luego de un comienzo con caídas de los precios, la rueda de hoy volvió a mostrar una demanda muy activa pero en un entorno de menor nivel de actividad que volvió a aproximar los precios al límite superior de la banda de fluctuación fijada oportunamente, generando expectativa de la respuesta oficial cuando alcance ese nivel”, resaltó el especialista.

Operadores de la city informaron que durante esta rueda hubo importante presencia de la autoridad monetaria en los contratos de dólar futuro, que anotaron bajas generalizadas, con mayor énfasis en el de mayo 2026.

Los precios de los futuros cayeron en todos sus plazos con fuerza. De esta manera, el de septiembre volvió a quedar debajo del techo de la banda, en torno a los $1.467,50. Así y todo, el mercado “pricea” que en octubre supere ese umbral clave ($1.494,55 donde se ubicaría el techo de la banda si no se modifica) y alcance los $1.524,50.

En esta línea, se conoció este martes una ampliación de los límites y las condiciones para que la autoridad monetaria opere en los contratos de futuros del dólar. Se fijó un límite inicial de 6 millones de contratos, ampliable hasta 12 millones si el esquema de márgenes lo permite.

Dólares paralelos

Mientras que los dólares financieros recortan caídas iniciales: el MEP o “dólar bolsa” cae $13,99 (-0,9%) a $1.474,07 mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cede $17,18 (-1,1%) a $1.483,35, su mayor caída en dos semanas.

En términos económicos, los fundamentos económicos no se alteraron, pero la confianza se diluyó luego de que el Gobierno tropezara tomando decisiones que comprometen el pago de los bonos en dólares. Esto es, lisa y llanamente, por el poder de fuego del Banco Central para controlar el tipo de cambio a más de un mes de la elección legislativa.

Los vendedores locales argumentan que, si el Banco Central interviene en el mercado cambiario utilizando dólares del FMI para contener la cotización en la franja superior, terminará debilitando su capacidad de pago de deuda futura, ya que las reservas seguirán cayendo. De hecho, ayer se redujeron en u$s461 millones y quedaron en u$s39.048 millones, producto de pagos a organismos bilaterales. Mañana y el jueves el Tesoro deberá afrontar nuevos compromisos externos.

“Con un tono notablemente más moderado, con un mensaje principalmente direccionado a los potenciales votantes, Milei anunció el envío de un nuevo presupuesto al Congreso que contempla superávit primario y, al menos, equilibrio fiscal total. Finalmente, el Gobierno sostiene que este ajuste fiscal sentará las bases para un crecimiento anual del 5%. No obstante, sin conocer los detalles del escenario macroeconómico, es razonable asumir que el presupuesto mantiene un sesgo optimista, en línea con los supuestos planteados en otras instancias clave.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.480,07, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.312, según Binance.